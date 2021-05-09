Tam kapanma döneminde "17 günde 17 eser" projesine büyük ilgi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Araştırmaları yüksek lisans programında "Osmanlı İstanbul'unda kahvehane müziği" alanında araştırmalarına devam eden Fidan, tam kapanma döneminde başlattığı projesini ve hikayesini anlattı.

"İLK PAYLAŞIMIMI YAPTIKTAN SONRA BEKLEMEDİĞİM BİR ETKİLEŞİM ALDIM"

Fidan, klasik Türk müziğine olan ilgisinin edebiyat ve tarih okumalarıyla başladığını belirterek, küçükken ailesinin de kendisini halk müziğine yönlendirdiğini söyledi. İlerleyen yaşlarda icra ettiği müziğin çok büyük bir arka planı olduğunu keşfettiğini ifade eden genç müzisyen, "Özellikle tarihe olan merakımla müziğin daha eski devirlerine de ilgim arttı." dedi.

Tam kapanma kararı açıklandıktan sonra bu dönemde kendini geliştirebileceği bir şeyle meşgul olmak istediğini dile getiren Çağlar Fidan, "Hem de evlerinde oturanlara moral olması için bir şey yapmak istedim. Her gün Osmanlı dönemine ait bir eser kaydedip paylaşmaya karar verdi . Umarım insanları biraz olsun keyiflendirebiliyorumdur." diye konuştu. Fidan, seçtiği eserlerin konu olarak daha ziyade o dönemin gündelik hayatını anlattığına işaret ederek, "Mesela (seslendirdiklerimin arasında) bir Rum dilbere aşık olduğunu yazdığı şarkıda dile getiren Tanburi Mustafa Çavuş'a yer verdim. Onların biraz olsun özel hayatlarına dokunabilmek ilgimi çekiyor. O yüzden bu tip eserleri seçiyorum." ifadelerini kullandı.

"RAMAZANDA MÜZİK HER BAKIMDAN ÖNEMLİ BİR MESELEDİR"

Kapanmanın ramazan ayına denk gelmesinden dolayı hesabından Karagöz- Hacivat müziklerini de seslendirerek paylaştığını aktaran başarılı müzisyen, şunları kaydetti: "Ramazanda müzik her bakımdan önemli bir meseledir. Sahur için mani okuyan davulcunun bile aslında yaptığı müzik makamsal oluyor. Özellikle İstanbul'da meşhur Direklerarası'nda ramazan eğlenceleri çok yaygındı. Oradaki semai kahvelerinde, aşık kahvelerinde veya tiyatrolarda dönemin meşhur sazendeleri, hanendeleri ilgi çekici konserler vermişti." Çağlar Fidan, paylaştığı videolara sosyal medyadan olumlu yorumlar aldığını vurgulayarak, kendisine katkı sunan, eleştiren ve tebrik eden herkese teşekkür etti.