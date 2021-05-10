SABAH İstanbul Kültür Eylem Planını açıklıyor! Youtuber ve Bloggerlar İstanbul'u dünyaya anlatacak

İstanbul Kültür Çalıştayı'nda ele alınan ve devreye sokulacak eylem planının detayları şöyle:

HOLLYWOODVARİ FİLM PLATOLARI: İstanbul'un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün geçmişte olduğu gelecekte de yaşatılması için Hollywood benzeri film platoları kurulacak. Yüksek bütçeli uluslararası birçok yapım beyazperdeye İstanbul'la adım atacak.

OKULLARA İSTANBUL DERSİ: İstanbul'daki ilk ve orta öğretim müfredatında "İstanbul" dersi yer alacak. Bu dersin müfredatında İstanbul bilgi, görgü ve edep kültürünün eğitimi hedeflenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilmiş önemli kitaplar belirlenerek İstanbul derslerinde okutulacak.

TAKSİCİYE İSTANBUL EĞİTİMİ: Şehirdeki taksici, garson, otobüs ve minibüs şoförleri gibi meslek erbabı profesyonel eğitimden geçirilecek. İstanbul'a taşınanlara "şehirde yaşam rehberliği" hizmeti verilecek.

YOUTUBERLARA 'İSTANBUL' İÇERİĞİ: Gençlere ve çocuklara yönelik İstanbul'u anlatan bloglar hazırlanacak. Sosyal medyada fenomen olan Youtuberlardan, kamu spotlarından istifade edilerek özgün İstanbul içerikleri oluşturmaları istenecek.

İSTANBUL GÖÇ MÜZESİ: Göç ve göçmen kültürü bağlamında da şimdiye kadar iç göçler açısından yapılan tartışmalar gözden geçirilerek "İstanbul Göç Müzesi" kurulabilecek. Bununla birlikte İstanbul'daki semtlerin tarihleri ayrıntılı olarak yazılacak.

NOSTALJİ CANLANACAK: İstanbul'un tarih boyunca oluşturduğu birikimle ortaya çıkan "İstanbullu Kimliği" üzerine çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda İstanbul Türkçesi, İstanbul Mutfağı ve İstanbul kültürü üzerine nitelikli eserler üretilecek. İstanbul Türkçesi'nin korunması için atölyeler açılacak.

MAHALLE KÜLTÜRÜ HARİTASI: İstanbul'un mahalle kültürü haritası çıkarılacak. Türk edebiyatının önemli isimleri Refik Halit Karay, Atilla İlhan, Orhan Veli Kanık, Peyami Safa, Samiha Ayverdi gibi ilk akla gelen pek çok ismin eserleri İstanbul mahalleleri/semtleri kavramının yeniden üretilmesinde yol gösterici olarak değerlendirilecek.