Devlet Tiyatroları, ‘Bizim Yunus’u Aspendos’ta sanatseverle buluşturdu

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmış, 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genelge ile de 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda sahnelenen, Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği 'Bizim Yunus' adlı oyunu antik tiyatroyu dolduran sanatseverler ilgiyle takip etti.

SEYİRCİYİ ÖZLEDİK

Sözlerine devam eden Kurt, oyunu yaklaşık 1500 sanatseverin takip ettiğini söyleyerek şöyle konuştu, "2021 yılı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında sahnelediğimiz oyunumuzu yaklaşık 1500 kişi ilgiyle izledi. Bu durum, bizleri çok mutlu etmenin yanında seyircinin tiyatroyu, bizlerinde hem seyirciyi hem de seyircinin alkışını ne kadar özlediğimizi hatırlattı. Kovid-19 önlemlerinin tümünü alarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan tüm seyircilerimize teşekkür ederim." Dedi.