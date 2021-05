Dünyanın en iyi koleksiyonerleri listesinde Türkiye’den üç Türk

ARTNews tarafından her yıl düzenlenen Dünyanın En İyi 200 Koleksiyoneri listesine bu yıl Türkiye'den üç isim katıldı

ARTnews sitesi her yıl hazırladığı Dünyanın En Önemli 200 Koleksyoneri listesini yayınladı. Alfabetik olarak yayınlaan listeye Türkiye'den üç isim dahil oldu.

Rus milyarder Roman Abromaviç, Amazon'un kurucusu, CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en lüks eşya şirketi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault gibi isimlerin olduğu listede geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Londra ve Monako merkezli yaşayan iş insanları Halit Cıngıllıoğlu ve Kemal Has Cıngıllıoğlu ile İstanbul merkezli Ömer Koç yeniden dahil oldu.

2001 yılında the New York Times tarafından haberi yapılan Halit Cıngıllıoğlu, aralarında Monet, Renoir, Cezanne ve Picasso'nun da olduğu dokuz eseri satışa çıkardı. İzlenimci, savaş sonrası, modern ve çağdaş sanat eserleri olduğu bilinen Cıngıllıoğlu koleksiyonu biraz da kapalı kutu gibi. Halit Cıngıllıoğlu, dünyanın en büyük müzayedeevlerinden Sotheby's'in Danışma kurulunda. Christie's Avrupa Danışma Kurulu'nda olan oğlu Kemal Has Cıngıllıoğlu'nun koleksiyonunda ise Andy Warhol, Roy Lichtenstein gibi isimler yer alıyor.

KOÇ'UN KOLEKSİYONUNA ÖVGÜ

Dünyanın en önemli İznik Çini koleksiyonuna sahip işadamı Ömer Koç ayrıca antika, çağdaş, modern sanatlar ve Osmanlı kitapları koleksiyonuna sahip. ARTnews sitesinde yer alan haberde Ömer Koç'un Türkiye'deki çağdaş sanata katkılarına çokça vurgu yapılmış. Dolapdere'de açılan 55.7 milyon dolarlık müzenin bin 300 eserlik koleksiyonunda Ayşe Erkmen, Osmanlı antikaları ve Sigmar Polke, Theaster Gates gibi isimler yer alıyor. Koç holding yönetim Kurulu başkanı Ömer Koç da dünyanın en iyi koleksiyonerlerinden biri olarak gösteriliyor.

Çağdaş sanat, empresyonizm, modern sanat ve savaş sonrası sanat odağında koleksiyonlarıyla Cıngıllıoğlu ailesi ve antika, çağdaş sanat, modern sanat ve savaş sonrası sanat odağındaki eserlerin sahibi Ömer Koç, listeye bu yıl Türkiye'den giren isimler oldu.