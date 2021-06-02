"Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri" kitabı okuyucuyla buluştu!

Erhan Afyoncu tarafından kaleme alınan kitabın ön sözünde şu ifadeler yer alıyor; "Günümüzde cereyan eden birçok mesele geçen asırda da hemen hemen aynı şekilde yaşanmıştı. Başta devlet adamlarımız olmak üzere okuma-yazma bilen her Türk'ün imparatorluğun 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başındaki dağılma sürecini, ayakta kalabilmek için yaptığımız mücadeleyi, izlediğimiz yanlış siyasetler ve yaptığımız hatalar ile o dönemde Avrupa'nın bize karşı izlediği siyaseti bütün teferruatıyla okuması gerekir."

1908'de 5 milyon km2 olan Osmanlı İmparatorluğu hangi hatalarımızın sonucunda 1918'de 300 bin km2ye düştü?

Modernleşme serüvenimiz nasıl cereyan etti?

İlk anayasamız nasıl ilan edildi? ilk meclisimizin ömrü niçin kısa oldu?

İmparatorluğu kurtarmak için hangi fikirleri ürettik?

Türk Dünyası fikir ve kültür birliği nasıl kuruldu?

Ermeni meselesi nedir?

Musul'u nasıl kaybettik?

Misakı Milli sınırları nereden geçiyordu?

II. Abdülhamit imparatorluğu nasil yönetti?

Büyük Taaruzun Türk tarihindeki önemi nedir

Atatürk Şark Meselesine nasıl son noktayı koydu?

Rumeli Türklüğüne son veren Balkan mağlubiyetini nasıl aldık?

Yunanistan kurulurken Mora Türklerini nasıl katletti?

Mısır İslam dünyasının lideri olma şansını nasıl kaçırdı?

İngilizler, 1920lerde niçin 'Kürt Devleti Kurulursa Türkiye'nin Çevresinde Nüfuz Alanı Kalmaz' demişlerdi?'

Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü nasıl fethetti?

Sykes-Picot Antlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl parçalandı?

İttihadçılar iktidara nasıl geldi? İmparatorluğu nasıl yönettiler?

Enver Paşa bir kahraman mıydı? Hayalperest miydi?

Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan ve günümüzde de yansımaları olan ilginç hadiseleri okuyacaksınız.

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