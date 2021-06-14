Gladyatörler kentinin şehir kapısı yıllar sonra yeniden ayağa kaldırıldı

Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden olan antik kentteki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Çalışmalarda, kuzey şehir kapısı ve önündeki meydanda bulunan sütunlar ayağa kaldırıldı.

"KUZEY KAPIDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SON DERECE ÖNEMLİ"

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia'da antik dönemlerden günümüze kalıntıların olduğunu, kuzey şehir kapısındaki çalışmalara iki yıl önce başladıklarını söyledi.

Antik kentteki kuzey kapı, batı cadde, tiyatro, köy meydanı ve yeni tanımlanan alanlarda kazı ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini aktaran Söğüt, kuzey şehir kapısının Milattan Sonra 139 yılında yaşanan depremde yıkıldığını belirtti.

Söğüt, kuzey kapıda yürütülen çalışmaların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz aşamalar halinde kapıların ayak taşları, kemerleri ve hatta kemerlerin kilit taşlarındaki kapaklarını da yerleştirdik. Böylece antik dönemde Lagina Kutsal alanından Hekate töreninde gelenlerin ve anahtar taşıyanların geçtiği kapıyı, hatta Panamara Zeus kutsal alanından at üstünde gelen Zeus heykelinin geldiği kapıyı da ayağa kaldırmış olduk." diye konuştu.

"HEM KENT İÇİN HEM DE ANTİK DÖNEM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kuzey Caddede iki giriş kapısı yapılarak, üstlerine kemerlerinin de yerleştirildiğini belirten Söğüt, şöyle konuştu:

"Kuzey kapının bulunduğu alan şehrin önemli merkezlerinden birisi. Hem kent hem de antik dönem için çok önemli. Çünkü antik döneme ait Anadolu'da bu şekilde iki girişi olan tek yer burası. Burada iki giriş kapısı ve bunların arasında çeşme anıtı var. Bunun cephesi iki katlı ve heykellerle süslü. Roma İmparatoru Antoninus Pius'un verdiği parasal destekle ayağa kaldırılan kapıyı yaklaşık 1870 yıl sonra tekrar ayağa kaldırmış olduk. Buranın devamında yine Milattan Sonra 365 yılında depremde yıkılan ve Maximus'un parasal desteğiyle yapılan caddeyi de ayağa kaldırdık. "

Söğüt, Kuzey Caddede klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve Türk dönemi olmak üzere tüm öğeleri aşamalar halinde ayağa kaldırarak ziyaretçilerin gezebileceği bir alan haline getirdiklerini kaydetti.