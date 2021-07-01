Edebiyat ve fikir dergisi Muhit Büyük Türkistan dosyasıyla raflardaki yerini aldı

Dergi, usta çizer Hasan Aycın'ın mana dolu çizgisiyle açılıyor. Hasan Aycın'ı "Beşinci Yılında 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün Düşündürdükleri" başlıklı yazısıyla Mustafa Özel, "Belli Belirsiz" isimli şiiriyle İbrahim Tenekeci, "Uçuşlar Ertelendi" şiiriyle Emel Özkan, "Mahur Şarkılar" şiiriyle Arif Ay takip ediyor. Ayşegül Baytut, Mehmet Narlı, Şakir Kurtulmuş, Aynur Dilber, Rıdvan Kadir Yeşil, Nurullah Genç, Dilara Ayşe Akdeniz, Nurettin Durman, Mehmet Aycı, Mustafa Ruhi Şirin, Âdem Yazıcı, Hasan Dağ ve Sabiha İclal Aydın bu sayının diğer şairleri.

BÜYÜK TÜRKİSTAN DOSYASI

Hazırladığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, Temmuz sayısında da kitap hacminde bir dosyayla Büyük Türkistan'ı sayfalarına taşıyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu Büyük Türkistan dosyası, Ahmet Taşağıl'ın "Türkistan Neresidir?" başlıklı yazısıyla açılıyor. Taşağıl'ı, "Eski Türk Medeniyetinin Yazılı Muhafızları: Uygurlar" başlıklı yazısıyla Başak Kuzakçı izliyor: "Doğu Türkistan, tarih boyunca ticaretin ve kavimlerin batıya doğru aktığı bir nehrin gözesi olmuştur." Ömer Soner Hunkan "Türk Hakanlığı"nı; Erkem Kalan, Moğollar, Timurlar ve Cungarlar devri Tüskistan'ını; Murat Özkan, "Yakup Bey ve Kâgar Devleti"ni; Muhammed Bilal Çelik ise "Yarkend Hanlığı"nı yazıyor. Ömer Kul, "Dünü ve Bugünüyle Doğu Türkistan"ı gözler önüne seriyor. Yunus Arifoğlu Türkistan şehirlerine ışık tutuyor: "Buhara, Semerkant ve Kaşgar'da zanaat kolları gelişmişti. Demircilik, bakırcılık ve maden zanaatı gibi giysi ve ayakkabı dikiciliği ileri düzeydeydi. Kaliteli kalpaklar, kürkler, kaftanlar, ayakkabılar üretilirdi. Yün ve yapağından keçeler, kilimler, halılar, çadırlar imal edilirdi." Erkan Göksu, Yusuf Has Hacib ve Kaşgarlı Mahmud'u konu alan yazısında, bu iki büyük ismin hayatlarına ve eserlerine değiniyor. "Türkistan'ın Pîri: Hoca Ahmed Yesevî" başlıklı yazısıyla Haşim Şahin, "Uygur Edebiyatı" başlıklı yazısıyla Hülya Kasapoğlu Çengel, "Uygur Yazıtları" yazısıyla Erhan Aydın, "Bir ıslah Tedbiri Olarak Usul-i Cedit ve Gaspıralı İsmail Bey" yazısıyla Ali Bilgenoğlu, "Türkistan'dan Anadolu'ya Çalınan Maya" yazısıyla Kemal Ramazan Haykıran ve "Hikmet Dağı, Yusuf Has Hacip" başlıklı yazısıyla Dursun Çiçek Büyük Türkistan dosyasını oluşturan isimler oluyor.

ÖYKÜ, DENEME

Muhit'in öykü sayfaları da oldukça zengin. "Ödül ve Ceza" isimli öyküsüyle Necip Tosun, "Dünya Atı" öyküsüyle Ayşegül Genç, "Fotoğraftaki Gül" isimli öyküsüyle Emine Batar, "Söğüt Gölgesi" öyküsüyle Kâmil Yeşil ve "Kalp Çığlıkları" öyküsüyle Mustafa Nezihi Pesen bu sayıya hikâyeleriyle katkı sunan isimler.

Kemal Seyar kısa bir aradan sonra "Anneliğe Övgü" başlıklı dikkat çeken yazısıyla tekrar Muhit'te: "Dünyayı onun yüzünde okuruz. Küçücük bir bebekken onun hüznünden anlarız tatsız bir hâlde olduğumuzu, onun gözündeki ışıltılarla kendi sevinç ve coşkumuzu keşfederiz. Analarımız aynalarımızdır." Muhsin Macit "Muhit"i yazıyor. Erol Göka "Tamah Olarak İnsan ve Kapitalizm" bahsine değiniyor. Leylâ İpekçi "Dilde yaşayan 'Muhammed' Kavramına Bir Yolculuk" yapıyor. Selim Cerrah "O Gece Vatan Evlâtlarından Razı Oldu" diyor 15 Temmuz ile ilgili yazısında: "O gece gözlerinde merhamet olmayan örgütlü bir kötülük arkasına sığındıkları desteklerle milletimize saldırdı. Şeytanın bayrağı altında bâtılın iktidarı için savaş naraları attılar." Gökhan Gözel, Murat Güzel ve Sümeyye Özgen yazılarıyla Muhit'in Temmuz sayısına omuz veren diğer isimler.