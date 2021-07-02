Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri 374’üncü serginin açılışı Bakan Eroğlu’ndan
Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:52 Son Güncelleme: 2.7.2021 11:06

374’üncü serginin açılışı Bakan Eroğlu’ndan

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
374’üncü serginin açılışı Bakan Eroğlu’ndan

Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından açıldı. Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan açılışta konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Eroğlu, “Bir ülkenin tanınır bilinir ve gelişmiş olmasındaki en büyük etkilerinden biri de o ülkenin sanata verdiği önemdir” dedi.

Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın katılımıyla açıldı.

Bakan Canaltay, "Bugün burada açılışını yaptığımız sanat sergisi ile bizlerle buluşturarak, içinde bulunduğumuz tüm negatifliklerden bir anlık bile olsa kurtulmamızı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum" derken, Prof. Dr. Erdal Aygenç: "Dile kolay 374'üncü sergimizi açıyoruz. Bu sayının ardında yılları aşan birikim, yüzlerce sanatçı emeği ve bütün bunları kucaklayan, ülkenin geleceğini inşa eden bir zeka ve vizyon yatıyor" diye konuştu.

Sergi 16 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
374’üncü serginin açılışı Bakan Eroğlu’ndan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA