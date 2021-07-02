374’üncü serginin açılışı Bakan Eroğlu’ndan

Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın katılımıyla açıldı.

Bakan Canaltay, "Bugün burada açılışını yaptığımız sanat sergisi ile bizlerle buluşturarak, içinde bulunduğumuz tüm negatifliklerden bir anlık bile olsa kurtulmamızı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum" derken, Prof. Dr. Erdal Aygenç: "Dile kolay 374'üncü sergimizi açıyoruz. Bu sayının ardında yılları aşan birikim, yüzlerce sanatçı emeği ve bütün bunları kucaklayan, ülkenin geleceğini inşa eden bir zeka ve vizyon yatıyor" diye konuştu.

Sergi 16 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.