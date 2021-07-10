Hilal Kaplan yeni kitabıyla D&R canlı yayınına konuk oluyor

Hilal Kaplan, Turkuvaz Kitap etiketiyle yayınlanan yeni kitabı "Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim?" ile D&R Instagram canlı yayınının konuğu oluyor. 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek programda okurlarıyla buluşacak Kaplan, aile değerleri üzerine bir "ilk söz" niteliği taşıyan yeni kitabının hazırlık sürecine ve hakkında bilinmeyenlere değinecek, D&R takipçilerinin merak ettiği soruları cevaplayacak. Canlı yayın etkinliği, Pınar Yüksel moderatörlüğünde düzenlenecek.

Kitap hakkında

Türkiye'de aile kurumu tehlikede mi? Geleneksel değerlerimizi kayıp mı ediyoruz? Evlilik sayısı azalırken, boşanmalar neden artıyor? Aile nereye gidiyor? Aile içindeki geleneksel rol dağılımının tarihi binlerce yıllık; bu kodların değişime uğrama tarihi ise kabaca sadece yüz yıllıksa, ne oldu da bir asırda kadın-erkek ve ebeveyn-çocuk ilişkileri bu denli dönüştü? Bu dönüşümü kategorik olarak kötülemek ne kadar doğru? Ya da dönüşümü tersine çevirmeye çabalamak çözüm mü? Feminizmin teşhis ve reçeteleri yaraya merhem mi oluyor, tuz mu basıyor? Soruları çoğaltmak mümkün. Kesin olan bu ve benzeri soruların, gündelik tartışmalarımızda kapladığı alanın her gün daha da büyüdüğüdür. Vereceğiniz cevap ne olursa olsun, ailenin toplumun temeli olduğu gerçeği ile onu koruma sorumluluğumuz değişmeyecektir. Sosyolog-Yazar Hilâl Kaplan, uzun zamandır yapılması gereken bir tartışmanın kapılarını aralıyor. Bu kitap aslında bir "ilk söz"… Aile değerlerinin erozyona uğramasına dair özelde muhafazakâr kesim, genelde de toplumun geniş kesimleri rahatsızlıklarını uzun süredir dağınık biçimde ifade etse de henüz derli toplu biçimde ortaya konulamamıştı. Kitap, dünyadaki güncel gidişatın yansımalarını sosyal teori ile harmanlayarak analiz edip "içerden ve buralı" bir reddiye ortaya koymayı amaçlıyor.