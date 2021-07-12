Cumhuriyet Savcısı'ndan rehber kitap!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren 335 sayfalık bir kitap yazdı. "Basılı, Görsel, İşitsel ve Sosyal Medyada Düzeltme ve Cevap" adlı kitabında birçok hukukçuya, hukukçuların yanı sıra basın mensuplarına ve vatandaşa yol gösterecek bilgiler sundu.



7 BÖLÜMDE TÜM FAYDALI BİLGİLER



7 bölümden oluşan kitapta, "tüm yayınlar yönünden genel durum", "kapsam, yayınlarda hukuka uygunluk nedenleri, meşhur kişiler, yayın ile kişilik haklarının karşılaştırılması", "gazete-dergi yayınlarında düzeltme ve cevap", "televizyon yayınlarında düzeltme ve cevap", "internet-sosyal medya yayınlarında içeriğin çıkarılması-erişimin engellenmesi(internette düzeltme-cevabın karşılığı)", "yayın türüne göre yasal başvuru yolları tablosu" ve "dilekçe ve karar örnekleri" başlıkları yer aldı. Bu başlıklar altında da oldukça faydalı bilgilere değinildi. Kavramlar, temel bilgiler ışığında süreç, kişilik ihlali halinde kim nereye başvuru yapmalı gibi birçok önemli bilgi bulunuyor.





MADALYONUN İKİ YÜZÜNDEKİ İNCE ÇİZGİ



Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile basın özgürlüğünün demokrasinin işleyişi için yaşamsal önemde olduğu vurgulanan kitapta, basın özgürlüğü ile habere konu edilen ilgililerin yasalarla güvence altına alınan hakları arasındaki ince çizgi de anlatılıyor. Madalyonun iki yüzü de burada devreye giriyor. Biri basın özgürlüğü bir diğeri ise birey veya kurumlar yönünden haber yapılırken korunması gereken hassasiyetler. İşte tam da bu noktada Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in yol gösterici nitelikteki kitabı gösterilmesi gereken hassasiyetleri ve ihlaller oluştuktan sonra izlenebilecek süreci oldukça öz ve faydalı bir biçimde ele alıyor.



BİLGİYE EN KISA SÜREDE ULAŞTIRIYOR



Hukuk uygulayıcılarının ayrıntıya boğulmadan bilgiye en kısa sürede ulaşabilmesini hedefleyen kitap iki açıdan hazırlandı. Haber veya yayınlara konu edilen kişi-kurumlar yönünden yasal başvuru yolları ve haber veya yayını gerçekleştiren gazete, televizyon, internet sosyal medya ilgilileri yönünden düşünce ve basın özgürlüğü olarak savunma argümanları gösterildi. Ayrıca yayın türüne göre ayrıntılı açıklamalar ve belge örnekleri de yer aldı.



ÇÖZÜME ODAKLI BİLGİLERLE DONATILAN BİR ESER



Bilgi hazinesi kitapta, kişiler ve kurumlar açısından kendileriyle ilgili yayınlara karşı yasal haklarını arama, buna karşılık olarak, gazeteciler açısından basın özgürlüğü ve gazeteciler açısından haberlerini savunma yolundaki argümanlar kaleme alındı. Yol gösterici, ufku açan ve yaşanması muhtemel aksaklıktaki çözüme odaklı bilgilerle donatılmış kitabın önsözü de oldukça anlamlı. Ön sözde Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren tarafından, "Kitabın, sayın hakim, cumhuriyet savcısı, diğer hukukçu meslektaşlarımıza, kamuoyunu gazetecilik yoluyla aydınlatan basın mensuplarımıza, haber nedeniyle mağdur olduğunu, kişilik haklarının zedelendiğini düşünen vatandaşlarımıza ve kamu-özel kurum temsilcilerimize yararlı, yasal yol gösterici bir kaynak olmasını diler ve tüm telif geliri tarafımızdan bağışlandığı için öğrencilere de katkı getirmesini umarım" ifadeleri kullanılıyor.