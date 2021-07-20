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Giriş Tarihi: 20.7.2021 14:24

“Medya bizi, ‘Tünel’e hapsedilen tutsaklara dönüştürüyor”

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
“Medya bizi, ‘Tünel’e hapsedilen tutsaklara dönüştürüyor”

Medyanın kişinin ve toplumun benliğini, psikolojisini, aile yaşamını, değerlerini, entelektüel yönelimini ve ilişkileri nasıl etkilediğini ele alan roman Tünel, yayınlandı. Kitabın yazarı Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Konuk, “Toplumda özellikle medya, ilişkiler, iletişim, kendini bilmek, iyiliğe ulaşmak, güzelliği yaymak gibi sorunlara parmak basmak istedim. Bu serüvende, bazen sarsıcı bir üslup kullanmakla beraber, daha çok umudu ve çıkışı aşılamaya gayret ettim” dedi.

Medyanın toplum talebiyle mi bu programları yaptığını yoksa başka bir el tarafından mı bunları izlememiz istendiğini sorgulayan roman Tünel, reyting uğruna zorla bir yarışmaya dâhil edilen tutsakların maruz kaldığı insanlık dışı muameleler ve bu vahşi gösteriyi seyretmeyi tercih eden insanları konu ediyor.



'YARIŞMA' ADI ALTINDA DEĞER TANIMAZLIK AŞILANIYOR

Medyanın faydası olduğu kadar zararı da olduğunu dile getiren Konuk, romanın ortaya çıkış fikrini şöyle anlatıyor: "Televizyonlarda "yarışma" adı altında dedikodunun, kişiyi yarı yolda bırakmanın, insanları kandırmanın, aldatmanın, arkadaş satmanın, inkârın, riyakârlığın, yalan söylemenin alenileştirildiği medya dünyasının bir yüzünü gördükçe, bununla ilgili dertlenmemek mümkün değil.

'Yeni medya geldi, geleneksel medya öldü' denmesine de pek itibar etmiyorum. Zira televizyon hâlâ çok revaçta. Bu dertle başladığım Tünel, kim bilir yıllar sonra -ki bu yıllar sanki uzun bir süre değil gibi geliyor bana maalesef- 'daha neler göreceğiz televizyon ekranlarında' diye düşünmemle beraber, şimdilik uç gibi görünen bir yarışmayla başlıyor. Derken romana bu ana fikirle yola çıktıktan sonra, hem psikolojik çözümlemeler, hem sosyolojik analizleri de beraberinde getirdi."

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“Medya bizi, ‘Tünel’e hapsedilen tutsaklara dönüştürüyor”
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