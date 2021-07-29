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Giriş Tarihi: 29.7.2021

İngiltere yolculuğu başladı

İngiltere yolculuğu başladı
Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan 3.5 metre boyundaki "Emel" ismi verilen kukla, 4 ay sürecek ve İngiltere'de sona erecek yolculuğuna Gaziantep'te ilk adımını attı. Emel'in yürüyüşe başlaması nedeniyle Gaziantep Kalesi önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda mülteci çocuk katıldı. Etkinlikte çocuklar ellerindeki fenerlerle Emel'in yolunu aydınlatarak yürüyüşüne eşlik etti. Küçük Emel, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolculuğu ile mülteci çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak. KÜLTÜR-SANAT
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İngiltere yolculuğu başladı
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