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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Gençlerden üç özel konser

Gençlerden üç özel konser
Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) 2021 yılı konserleri için hazırlıklar devam ediyor. Her yıl pek çok ilden seçilen genç müzisyenleri buluşturan orkestra, 14. yılında keyifli bir maratona hazırlanıyor. Eğitim ve provalar, Şef Cem Mansur ile birlikte Amerikalı flüt sanatçısı ve eğitmen James Lyman, başarılı keman ve viyola virtüözlerinden Atilla Aldemir tarafından yürütülüyor. Orkestranın programı ise şöyle: 5 Ağustos Zorlu PSM Konseri, 6 Ağustos Bursa Konseri, 7 Ağustos Topkapı Kültür Park Amfi Tiyatro Konseri, 8 Ağustos İstanbul Hasanpaşa Müze Gazhane Konseri, 10 Ağustos Ayvalık Konseri.
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Gençlerden üç özel konser
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