Maho Ağa’nın Konağı sinema müzesi oluyor

Kumalaştırılma çalışmalarının tamamlandığı Fatih Müderrisoğlu Konağı'nda, koruma kurulu üyeleri ile birlikte incelemelerde bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, birçok filme ve diziye ev sahipliği yapmış Müderrisoğlu konağının tarihe tanıklık eden bir mekan olduğunu söyledi.

"KONAĞI AYAĞA KALDIRIP TURİZME KAZANDIRACAĞIZ"

Konağı Hatay valiliği olarak geçtiğimiz hafta içerisinde kamulaştırdıklarını belirten Vali Doğan, "Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan konakta restorasyon çalışmalarımız başladı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında konağımızı Sinema Müzesi'ne çevireceğiz ve büyük bir alanı da film stüdyosu olarak dizayn edip burada yine filmlerin dizilerin çekilmesi için çalışmalar yapacağız. Burası aynı zamanda Suriye sınırında yer alan bir mekan, burası savaş mağduru olmuş Reyhanlı İlçemizde bulunan konağımızda yapacağımız restorasyon çalışmalarıyla onu yeniden ayağa kaldırıp Hatay Turizmine kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

"GÜZEL BİR PROJE OLACAK"

İnsanların tarihi konağa gelmelerini, bu mekanları görmelerini dizi ve filmlerdeki o meşhur sahneleri burada tekrar yaşamalarını, istediklerini belirten Doğan, "Bugün buraya koruma kurulunda bulunan hocalarımızla birlikte geldik. Hocalarımız burada bizlere fikir ve önerilerini sundular. Mimarlarımız, mühendislerimiz çalışıyorlar. Restorasyon çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Kasım ayı içerisinde ihalesini yapıp restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Gerekli finansmanlar ayarlandı, bütçesi ayrıldı. Çok kısa bir süre içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayıp konağımızı sinema müzesi olarak hizmete sunacağız." diye konuştu.