Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergileri açtı

Akdeniz'in antik kadırgalarından ilham alan seramik sergisi ve Kıbrıs kültürünün geleneksel simgelerini geleceğe taşıyan sandık motifleri yazma kalıpları sergisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açtığı sergiler 15 Ağustos'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Cumhurbaşkanı Tatar: "Sanatsal etkinlikler, topluma büyük bir hizmet olduğu kadar, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine de önemli bir katkı sunuyor" dedi.

SOYUN GURURUNU YAŞIYORUZ

Akdeniz ve Kıbrıs kültürünü yansıtan birbirinden önemli iki serginin açılışını yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47'inci yıl dönümünü ve Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethinin 450'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Bu adada fevkalade bir şekilde kökleri ve tarihi olan bir soydan gelmenin gururunu yaşıyoruz. Yakın Doğu Oluşumunun öncülüğünde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin imza attığı sergiler, köklerimizin gücünü gözler önüne seriyor" diye konuştu.

KÜLTÜR, SANAT VE TARİH

Kurulacağı açıklanan Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi'ne değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu işbirliğinde kurulacak Kıbrıs Arkeoloji Müzesi'nin Kıbrısımızın arkeolojik tarihini gün yüzüne çıkaracaktır. Ülkemiz tarihi, kültürü ve sanatı adına eşsiz bir atılım olarak görüyoruz. Son 27 yılını Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi'nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştirerek geçiren 66 yaşındaki TEAL Gemisi'nin Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet verecek olması da ülkemizin kültür, sanat ve tarihine önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.