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Giriş Tarihi: 12.8.2021 15:31

6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek

Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen, 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek. Bu yılki teması “Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı” olarak belirlenen festivalin sloganı ise “Dilde birlik 9 ülke 9 şehir 1 festival” olacak. Festivalin belgesel yarışması ayağına son başvuru tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in Onur Kurulu üyesi olduğu 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ise yürütme kurulu üyesi olarak görev yapacak. Ayrıca Doç. Dr. Fevzi Kasap ile YDÜ İletişim Fakültesi öğretim elemanları Zeyde Yalıner Örek ve Dr. Serkan Fundalar da jüri üyeliği yapacak.

Festival tertip komitesi başkanı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, devlet kuruluşları, üniversiteler ve meslek örgütlerinin destekleri ile düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin yarışma bölümünde dereceye girecek belgesellerin dokuz ülkede yayınlanacağını söyledi. Festivalin yarışma bölümü için başvurular ise 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Festivalle ilgili detaylı bilgiler www.turkbelgesel.com adresinden alınabiliyor. Müracaatlar ise info@turkbelgesel.com adresleri üzerinden yapılabiliyor.

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6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek
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