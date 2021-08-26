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Giriş Tarihi: 26.8.2021 11:30 Son Güncelleme: 26.8.2021 11:31

Niyazi Tagizade’nin hayatı kitap oldu

Niyazi Tagizade’nin hayatı kitap oldu

Tek millet Türkler bütün sınırlara rağmen birbiriyle kültür köprüleri oluşturur. Sovyet döneminde demir kapıları delen en önemli güç sanat oldu. Bu isimlerden biri de Azerbaycan ile Türkiye arasında bir kültür elçisi olan Niyazi Tagizade’ydi. Bu ünlü maestronun hayatı Ecem Tuğçe Akbulut’un kalemindan kitaba aktarıldı.

Kitapta Dünya Savaşları ardından geleneksel diplomasi araçları yerine ön plana çıkan kültür diplomasisi ve bu diplomasi şeklinin en önemli enstrümanlarından olan müziğin rolü Türkiye- Azerbaycan ilişkileri bağlamında ünlü orkestra şefi ve besteci Niyazi Tağızade örneği üzerinden ele alınıyor ve sanatçının Türkiye-SSCB-Azerbaycan kültürel ikliminin gelişmesindeki rolü irdeleniyor.

TÜRKİYE'Yİ 11 KEZ ZİYARET ETTİ

Sovyet döneminde Türkiye'yi on bir kez ziyaret eden Maestro Niyazi Türkiye'de bulunduğu süre zarfında Batı Klasikleri, Sovyet Rusya ve Azerbaycan bestecilerinin eserlerini sahnelemiş, Adnan Saygun'un Erken Cumhuriyet dönemi kültür politikalarının bir ürünü olan Köroğlu operasını ve Yunus Emre oratoryosunu yönetmiştir. Tüm bunların yanında Türk bestecilerin başlıca yapıtlarını Türkiye'de ve Sovyetler Birliği'nin çeşitli sahnelerinde seslendirmiştir. Ecem Tuğçe Akbulut'un kaleminden ünlü Azerbaycanlı Orkestra Şefi Niyazi Tağızade'nin kültür dünyasını okuyabilirsiniz.

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Niyazi Tagizade’nin hayatı kitap oldu
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