Niyazi Tagizade’nin hayatı kitap oldu

Kitapta Dünya Savaşları ardından geleneksel diplomasi araçları yerine ön plana çıkan kültür diplomasisi ve bu diplomasi şeklinin en önemli enstrümanlarından olan müziğin rolü Türkiye- Azerbaycan ilişkileri bağlamında ünlü orkestra şefi ve besteci Niyazi Tağızade örneği üzerinden ele alınıyor ve sanatçının Türkiye-SSCB-Azerbaycan kültürel ikliminin gelişmesindeki rolü irdeleniyor.

TÜRKİYE'Yİ 11 KEZ ZİYARET ETTİ

Sovyet döneminde Türkiye'yi on bir kez ziyaret eden Maestro Niyazi Türkiye'de bulunduğu süre zarfında Batı Klasikleri, Sovyet Rusya ve Azerbaycan bestecilerinin eserlerini sahnelemiş, Adnan Saygun'un Erken Cumhuriyet dönemi kültür politikalarının bir ürünü olan Köroğlu operasını ve Yunus Emre oratoryosunu yönetmiştir. Tüm bunların yanında Türk bestecilerin başlıca yapıtlarını Türkiye'de ve Sovyetler Birliği'nin çeşitli sahnelerinde seslendirmiştir. Ecem Tuğçe Akbulut'un kaleminden ünlü Azerbaycanlı Orkestra Şefi Niyazi Tağızade'nin kültür dünyasını okuyabilirsiniz.