Yahya Kemal’in bilinmeyen eseri gün yüzüne çıktı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yahya Kemal
Beyatlı'nın yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı "Le Derviche Nomade" adlı bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıktı.
Beyatlı'nın Paris
'te yaşadığı gençlik yıllarına ait olduğu tahmin edilen esere, Fransa Milli Kütüphanesi'nde yaptığı araştırmalar esnasında edebiyat araştırmacısı Habil Sağlam ulaştı. Bugüne kadar varlığından kimsenin haberdar olmadığı şiiri "Abdal" adıyla Türkçe'ye tercüme eden Sağlam, Kitaplık dergisinde okuyucuyla buluşturduğu esere ilişkin şunları kaydetti:
"Yahya Kemal'den diğer dillere yapılan tercümeleri derleyen bir bibliyografya hazırlamak için çeşitli arşivleri tararken Maurice Senart Yayınevi tarafından 1925'te Paris'te yayımlanmış bir beste kitapçığı elime geçti: Trois poemes pour chant et piano d'apres anciens textes persans. Bu küçük kitapçıkta Raymond Herve adlı bir Fransız müzisyen tarafından bestelenen üç şiirinden birisi Yahya Kemal'e, diğer ikisi ise XI. yüzyıl Fars şairi Baba Tahir Üryani'ye aitti. 'Le Derviche Nomade', şairin eserlerinde sıkça karşılaşılan "rindlik" temasının erken bir örneğini sunması bakımından Yahya Kemal edebiyatına dair dikkat çekici ipuçları barındırıyor."
Maurice Senart yayınevinin 1925'te bastığı bir beste kitapçığında yer alan eserin baskısı Paris'te yayımlandı.
Yahya Kemal Beyatlı
'nın yüz yıllık aradan sonra Türkçe'ye aktarılan "Le Derviche Nomade" eserinin Türkçe dizeleri şöyle:
- Abdal
Ne sultanım ne köle bu devlette
Fakat hürriyet sarhoşu bir avare derviş,
Ey küçümser bir tebessümün kaderi
Seni bağrına basan azametim ben.
Kadeh vezirimdir, güller sultanım
Buluverir beni bahar, gölgesinde çınarların
Karşısında sonsuzluğun
Mağrur kibrimle, hadsiz hadsizliğim
Unuturum umursamam beni
Geceden çıkarıp sonsuz geceye koyan o zalim kudreti.