Bakan Ersoy, Bollywood sinemasının yıldızlarını konuk etti

Bollywood Sinemasının dünyada tanınan isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif Çırağan Sarayı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinde filmlere imza atan iki yıldız oyuncu, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile basın mensuplarına açıklamalar yaptılar.

"YAPIMCILIK TÜRKİYEDE ÇOK GELİŞTİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz Türkiye'de dizi, film sektörü çok yol kat etti. Amerika'dan sonra yurt dışına çok Türk dizi, filmleri oldu. Yapımcılık, Türkiye'de çok gelişti. Türkiye'nin doğal platform özelliği var. Her şehri her noktası ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. Bunun yurt dışında tanıtımı çok güzel yapılıyor son zamanlarda. Uluslararası yapım firmaları, prodüksiyon firmaları Türkiye'de artık çekimler yapmaya başladılar. Bu bağlamda Hindistan'ın film sektörünün de ilgisini çekiyor. Bu bize iki türlü avantaj sağlıyor. Ekonomik açıdan bir avantaj sağlıyor. Ekonomiye çok katkısı var. Her şeyden önce turizm açısından tanıtım ve yenilik açısından tüm dünyada önemli bir ihtiyacı karşılıyor dolaylı şekilde. O yüzden Türkiye'de geliştirilmesi gereken bir sektördü, geliştiriyoruz" dedi.