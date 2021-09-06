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Giriş Tarihi: 6.9.2021 11:24

Müzeler vatandaşlara ücretsiz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Müzeler vatandaşlara ücretsiz

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi 13 Eylül’de ziyarete açılacak. Tüm müzeler, KKTC vatandaşlarına ücretsiz olacak. Surlariçi Şehir Müzesi, Pazartesi haricinde haftanın 6 günü 09.30-17.00 saatleri arasında, diğer müzeler ise hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Lefkoşa'nın tarihi bölgesi Surlariçi'nde ziyaretçilerini bekleyen Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs kültür ve tarihini bugüne taşıyan önemli koleksiyonlara ev sahipliği yaparken diğer yandan birbirinden değerli çağdaş sanat eserlerini de sanatseverlerle buluşturuyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi'nde; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykellerinin de yer aldığı 70'in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri yer alıyor. Müzede aynı zamanda, berat, ferman, Lefkoşa'ya ait kadı sicilleri, 17'inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri sergileniyor.

13 Eylül'de kapılarını yeniden açacak müzelerden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de açıldığı günden beri birçok farklı ülkeden sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan müzede, akrilik, yağlı boya, sprey boya, airbrush, karışık teknik ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar ve resimlerin yer alıyor. Ayrıca müzede, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan, ülkenin tek klasik otomobil müzesi olan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin koleksiyonunu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seriyor. 150'ün üzerinde otomobilin sergilendiği Kıbrıs Araba Müzesi'nin sahip olduğu en eski araç olan 1899 model Crest Mobile, aynı zamanda ve dünyada tek olma özelliğine de sahip.

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Müzeler vatandaşlara ücretsiz
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