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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Troya Müzesi’ne bir ödül daha

Troya Müzesi’ne bir ödül daha
TROYA Müzesi, "Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"ne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müzenin, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden olduğu belirtildi. Müzenin "2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nü aldığı hatırlatılan açıklamada, Avrupa'nın bir diğer önemli müze ödülü olan 2020/2021 "Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nün de Troya Müzesi'ne verildiği bildirildi. Açıklamada, Troya Müzesi'nin, "Avrupa Yılın Müzesi" ve Avrupa Müze Akademisi Özel ödüllerinin her ikisini alan ilk Türk müzesi olduğu vurgulandı. AA
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Troya Müzesi’ne bir ödül daha
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