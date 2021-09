Vision Art Platform’da sergiler izleyici ile buluşuyor

Sanatçının kurduğu evrende, 3D modellenmiş mekanların sonsuz uzayından Hokusai peyzajlarına, toplu konut estetiğinden Escher vari labirentlere, mimari maketlerden Edward Hopper yalnızlığına çıkılıyor. Ufuk Yılmaz zamandan ve anlamdan boşaltmış anestezik eşbiçimciliğin yani kendi çağının kuşatmasının resmini yapıyor ve kuşatmayı yine ressamca yarıyor: Yaşamı çerçeveleyen sayısal bir "duvar" yükseliyor önce; Gölgesiz, eğimsiz, toz tutmaz bir veri yığını.

Biçimsel dizgelerin tekrarında ve kayıtsız bir boşlukta akıl hüküm sürüyor. Fakat tam o anda çürüme başlıyor. Ölümün, geçiciliğin ve kırılganlığın yasası tasarımı organikleştiriyor.

Boyanın kimyasında, ressamın elinde, tuvalin bezinde "duvar" doku tuttuğunda canlı ve cansız varlıklar için bir ihtimal beliriyor. Kütle yerçekimine, zaman ufkuna kavuşmanın eşiğine geliyor.

ŞU AN BURADASINIZ 24 EYLÜL'DE VİSİON ART PLATFORM'DA AÇILIYOR

'Şu An Buradasınız' 24 Eylül Cuma günü Vision Art Platform'da açılıyor. Sergi, farklı tekniklerle çalışan 4 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Mike Berg, Merve Denizci, Umut Kambak ve Semih Zeki'nin katıldığı Şu An Buradasınız'ın metnini küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk yazdı. "Şu An Buradasınız, sınırları, çevreyi, boşlukları ve bütün bunların içindeki insanı, dört sanatçının kişisel perspektifinden izleyiciye sunuyor.

Tüketim toplumu düşüncesinin devamında ortaya çıkan süpermarket estetiğinin indirgemeci yapısının karşısına, özgür ifade alanlarını koyuyor. İnsanın yapıyla kurduğu ilişkide çerçevelenen tüm fikirleri bir kez daha çerçeveliyor ve onları kendi hakimiyet alanlarının ortasında eleştiriyor.

Görüş alanıyla oynayarak kurguyu tersine çeviriyor ve sahip olanın sahip olduğunu sandığına olan kaçınılmaz bağlılığını gözler önüne seriyor."* 24 Eylül Cuma günü açılan Şu An Buradasınız, 24 Ekim tarihine kadar 11.00 – 18.00 saatleri arasında, Vişnezade mh. Süleyman Seba cd. No.35 Akaretler Beşiktaş adresindeki Vision Art Platform'da izlenebilir.