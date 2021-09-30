Zerzevan Kalesi Trabzon’da sergilendi

Fotono21 Diyarbakır Fotoğraf Derneği'nin katkıları ve Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen resim sergisinde Zerzevan Kalesine ait 61 fotoğraf Ortahisar Belediyesi hizmet binasında sergilendi.

Trabzon'da yoğun bir ilgiyle açılışı gerçekleştirilen Zerzevan Kalesi Fotoğraf sergisinin açılışına Trabzon Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr.Hakan Usta, Fotono21 Diyarbakır Fotoğraf Derneği'nin Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Serginin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç çok anlamlı bir sergiyi gerçekleştirdiklerini belirterek, ülkemizin değerlerini, zenginliklerini bir arada yaşayabilmek ve yaşatabilmek adına bu sergiyi düzenledik. Tarihi ve kültürel tanıtımın yanı sıra Diyarbakır ve Trabzon'umuzun birlikteliğini ortaya koymuş bulunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' dedi.

"TRABZON DİYARBAKIR'DA TANITILACAK"

Daha sonra konuşan Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacı Cebe ise Ortahisar Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdikleri proje ile aynı zamanda Trabzon ve Diyarbakır arasında bir gönül köprüsü kurduklarını belirterek,'' Bu çalışma ile şehrimizin ve ülkemizin kültürel değerlerini, zenginliklerini ve tarihini yaşatmak adına fotoğraf sergimizi gelecek nesillerin beğenisine sunduk. Ortahisar Belediyemiz ile müştereken düzenlemiş olduğumuz bu sergiyle şehirlerimiz arasındaki birlikteliğimizi artırdık.Tarihi öneme sahip Zerzevan Kalesi ile başlatmış olduğumuz bu etkinlik ve tanıtımlarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki tanıtımımızda yine Ortahisar Belediyemizle birlikte 25-26 Ekim tarihlerinde Trabzon'umuzu Diyarbakır'da tanıtacağız." dedi.

"BU BİR 'BİZ' PROJESİDİR"

Trabzon Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ise kültürel ve sosyal çok güzel bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bu proje aynı zamanda insanlığımızı kardeşliğimizi öne çıkaran bir projedir. En önemlisi de aslında bu bir 'BİZ' projesi yani biz bir bütünüz doğusuyla, batısıyla, kuzeyi ve güneyi ile biz biriz ve beraberiz. Bu da çok büyük bir ıspatıdır. Böyle birlik ve beraber olduğumuz böyle güçlü projelerde hep beraber olmamız dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' dedi.