Kısa’dan Hisse Kısa Film Yarışmasında sona gelindi

Jüri Başkanlığını Derviş Zaim'in yaptığı Kısa'dan Hisse Kısa Film Yarışması'nın diğer jürileri arasında ise Ensar Altay, Şükrü Sim ve Yeşim Tonbaz bulunuyor. Toplamda 40 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmada, 21 Ekim Perşembe günü ödül töreni gerçekleştirilecek.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Önceki yıllardan farklı olarak bu sene organizasyon, atölye çalışmalarını başlattı. Her sene üzerine bir şeyler koyma parolasıyla hareket eden Kısadan Hisse organizasyonunun Beyoğlu Akademi'de 4 gün boyunca 30 saat olarak gerçekleştirdiği eğitimlerde, 17 seçkin arkadaş eğitim gördü. Abdülhamit Güler, Sinan Sertel, Büşra ve Bekir Bülbül gibi alanında uzman isimlerden Yönetmenlik, Senaryo ve Dramaturji eğitimleri verildi.

5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlere katılımcıların gösterdikleri ilgi ve alaka ise dikkat çekiciydi.

MASTER CLASS SONRASI SERTİFİKA TÖRENİ

Bu sene gerçekleştirilen atölye faaliyetlerine ek olarak organizasyon Master Class etkinliklerine de hız verdi. Ustalık sınıfı olarak da adlandırılan programda, atölyede faaliyet görmüş arkadaşlarla birlikte sınırlı sayıda katılımcı, uzman yönetmen ve oyuncularla bir araya gelip onların deneyimlerini paylaştı. Faaliyet sonrasında, atölyede eğitim görmüş arkadaşlara sertifikaları Kısadan Hisse Koordinatörü Aşkın Özcan tarafından takdim edildi.

Ustalık sınıfı programı ise atölye faaliyetlerinde olduğu gibi Beyoğlu Akademi'de gerçekleştirldi. Yönetmenlik konusunda bu sene usta yönetmen Mahmut Fazıl Çoşkun ile 14 Ekim Perşembe günü buluşan arkadaşlar, Oyunculuk konusunda ise ünlü oyuncu Ercan Kesal ile 15 Ekim Cuma günü bir araya geldiler.

Programlara sınırlı sayıda ve mülakatla katılım gerçekleştirileceği bilgisini veren organizasyon, detaylara www.kisadanhisse.org web sitesinden ulaşılabileceğini ifade ediyor.

GÖSTERİMLER İSTANBUL'UN HER 2 YAKASINDA!

Geçtiğimiz senelerin vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan finalist filmlerin gösterimleri ise 2 gün boyunca gerçekleştirilecek.

18-19 Ekim günlerinde Bahariye Mevlevihanesi'nde ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak yapılacak gösterimlerde finale kalan 25 film gösterilecek. 6 ayrı seçki halinde yapılacak gösterimler 2 gün boyunca 17.00-20.30 saatleri arasında yapılacak.

ÖDÜL TÖRENİ FKSM'DE

Bu yıl 6. sı organize edilen programın ödül töreni ise geçen sene olduğu gibi Fatih Kültür Sanat Merkezi(FKSM)'nde gerçekleştirilecek. 21 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ödül töreninde, kısa müzik dinletisinin ardından , ödüller sahiplerine takdim edilecek.