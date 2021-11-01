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Giriş Tarihi: 1.11.2021 10:30

Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlığının 30.yıl şerefine sergi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlığının 30.yıl şerefine sergi

Yakın Doğu Üniversitesi ve TÜRKSOY iş birliği ile Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının 30’uncu yılı şerefine düzenlenecek fotoğraf sergisi, 3 Kasım Çarşamba saat 9.30’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının otuzuncu yılına ithafen, Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareleri bir araya getiriyor. Fotoğraflar, Türkî Cumhuriyetlerin tabiatı, tarihi, mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını yansıtıyor.

TÜRKSOY, kurucu beş ülkenin bağımsızlık kutlamalarını İzmir'de başlatmış, İstanbul, Aydın, İsparta, Denizli, Ankara, Bilecik, Hatay, Niğde ve Karaman illerinde etkinlikler düzenlemişti. Romanya'nın Craiova ile Köstence kentlerinde ve Macaristan Budapeşte'de düzenlenen etkinliklerin ardından kutlamalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdürülüyor.

Sergi, 15 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlığının 30.yıl şerefine sergi
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