Komedi Oyunları Festivali başladı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Türkiye'nin seçkin tiyatrolarını Mersinlilerle buluşturmaya başladı. 7 Kasım Pazar akşamı başlayan ve 13 Kasım'a kadar sürecek olan Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'nin ilk gününde Tiyatro Mavra'nın Ali Cengiz Oyunu tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Salonu'nda sahnelenen oyuna her yaştan tiyatrosever yoğun ilgi gösterdi.

Akif Özdemir'in yazdığı, Galip Erdal'ın yönettiği oyunda Akil Yıldırım, Cengiz Altındağ, Feridun Yıldırım, Ali İhsan Çinkılıç, Muhittin Yeşilova ve Özlem Yiğit Selek rol aldı. Tek perdelik oyunda, şehirde umduğunu bulmayan iki dolandırıcı kardeşin köylerde yaşayan insanları türlü oyunlarla dolandırmaya çalışmaları anlatılıyor.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve saat 20.00'de başlayan oyunları tiyatroseverler ücretsiz izleyebilecek.