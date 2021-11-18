Son otoportresine 34.9 milyon dolar

Meksikalı ressam Frida Kahlo
'nun "Diego y Yo" eseri, New York
'taki Sotheby's House'ta düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolarlık (yaklaşık 360 milyon lira) rekor fiyata satıldı. Eser, Kahlo'nun son otoportresi olarak bilinirken, önceki gün yapılan müzayedede Sotheby's House yetkilileri eseri, "Kahlo'nun müzayedeye gelen en önemli çalışması" olarak tasvir etti. Tabloda gözleri yaşlı olarak görülen Kahlo'nun alnına, bir zamanlar fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi Diego Rivero
resmediliyor. 2018'de Rivero tarafından yapılan bir başka eser ise 9.76 milyon dolara satılmıştı. Kahlo'nun "Diego y Yo" isimli eserini satın alan kişinin Arjantin
'de müze sahibi Eduardo F
. Cosantini olduğu açıklandı.
ACI VE SOYUTLANMA TEMALARI
Kahlo, 20. yüzyılda yaşamış en önemli sanatçılardan biri olarak nitelendirilirken, tablolarında bolca yer verdiği acı ve soyutlanma temalarıyla ünlü olduğu biliniyor. 1907-1954 yılları arasında yaşayan Kahlo'nun, Meksika
kültürünü de eserlerine yansıttığı görülüyor. Aynı eser, 1990'da 1.4 milyon dolara yine bir müzayedede satışa sunulmuştu.