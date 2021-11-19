El emeği eserleri sergilendi

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinin katkılarıyla düzenlenen Karma El Sanatları ve Resim Sergisi'nde birbirinden güzel el emeği eserler sergilendi. Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı sergide geri dönüşüm malzemelerinden yapılan birçok çalışma da yer aldı.

Kursiyerlerin el sanatları, dekoratif ev tekstili, resim, ahşap rölyef ve takı tasarım dallarında yaptıkları birbirinden güzel eserleri Yenişehir Belediyesi Özgecan Gençlik Merkezi'nde sergilendi. Serginin açılışı büyük ilgi gördü. Belediye yetkilileri, "Özellikle sanata dair iş yapmak, sanatsal içeriği olan işler yapmak çok daha kıymetli, bu tesislerde daha güzel işler yapacağız" dedi.