Dualarla anıldı

Şiirleri ve düşünceleriyle halkın gönlünde yer edinen şair, edebiyatçı, düşünür ve siyasetçi Sezai Karakoç
, yaşlılığa bağlı nedenlerden geçen salı günü Fatih
'teki evinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Merhum yazar, Genel Başkanı olduğu Yüce Diriliş Partisi
tarafından dün sabah namazının ardından Şehzadebaşı Camisi
haziresindeki kabri başında yâd edildi. İstanbul Müftülüğü
'ne bağlı hocalar, usta şair için, ölümünün 5'inci gününde sabah namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okudu. Kuran-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar, Sezai Karakoç için dua edip, tahtadan yapılmış ve üzerine tükenmez kalemle ismi yazılmış mezar taşının bulunduğu kabrinde hatıra fotoğrafları çekindi.
BAKAN GÜL'DEN ZİYARET
KARAKOÇ'UN kabri başında "Kızaran ufka selam, Süleymaniye
'den Beyazıt
'tan, mutlaka olmak isterim, gün doğmadan Şehzadebaşı'nda mısralarına yer verdiği "Şehzadebaşı'nda Gün Doğmadan" adlı şiiri okundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği anma programı sonunda katılımcılara çorba ikram edildi. Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
de, mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un kabrini dün ziyaret etti. Bakan Gül, Sezai Karakoç'un Şehzadebaşı Camisi haziresine bulunan mezarı başında dua okudu. Bakan Gül'e ziyareti sırasında Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan
da eşlik etti.