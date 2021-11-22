Türk Tarih Müzesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara
'da geçen ay açılışını yaptığı Millet Bahçesi'nde Türk Tarih Müzesi
kurulacak. Müzede, Türklerin Anadolu
'ya gelişi, bu toprakları yurt edinişi, köklü devlet geleneği çerçevesinde kültür ve sanat başta olmak üzere medeniyetin diğer tüm alanlarında Anadolu'ya kattığı değerlerin ilk devlet kuruluşundan günümüze kadarki tüm süreçleri anlatılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
, "Buraya Ankara'nın en büyük, Türkiye
'nin de sayılı müzelerinden birini kuruyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu benzeri bir rotanın Ankara'da da oluşturulacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Başkent Kültür Yolu Rotası belirliyoruz, önümüzdeki ay lansmanını yapacağız. Yine, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
'yle aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu Festivali
'ni de hayata geçireceğiz. Yani sanata taşıma suyla destek vermekten çok tüm dünyaya mesaj veren ülke, Türkiye olduğunu, sanatın tekrar, kültür ve sanatın pandemi sonrası normalleştiğini gösterebilmek adına yoğun etkinliklerle kültür ve sanata tekrar halkımızı boğmamız gerekiyor" dedi.