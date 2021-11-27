AKM, büyük ustayı ağırlıyor

Türkiye'deki pekçok meydana konulan heykellere imza atan merhum heykeltıraş Tankut Öktem
'in adını taşıyan "Tankut Öktem: Kristal Çağ Kapılarında" adlı sergi, Atatürk Kültür Merkezi
(AKM
) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluştu. Serginin küratörlüğünü Öktem'in kızları Oylum Öktem İşözen ve Pınar Öktem Doğan yaptı. "Kristal Çağ Kapılarında" Tankut Öktem retrospektif sergisinin bir heykel sanatçısının yaşamının yanı sıra, onun gelecek nesillere armağan ettiği Cumhuriyet tarihini, Anadolu insanının değerini ve mücadelesini anlattığını ifade eden yüksek mimar ve heykeltıraş Pınar Öktem Doğan, babasının eserlerini ve sergiyi SABAH'a anlattı.
Pınar Öktem Doğan, "Ondan aldığımız öğretinin büyüyen enerjisiyle kile, demire, bronza değmeye devam ediyoruz" dedi. Eserleri sergi salonuna sığdırmak mümkün olmadığı için onlardan detayları, dokuları, kesitten bütüne anlatımlarını izleyici ile buluşturduklarını dile getiren Doğan, "Sergiyi, açılış gününden bugüne binlerce kişi ziyaret etti. Duygularını ifade ettikleri defterler sürekli tükeniyor. Salondan ayrılanların bir insanın ömrüne sığdırabileceği başarının büyüklüğüne duydukları hayranlığa tanık olmak heyecan veriyor" şeklinde konuştu.