Milyonlarca insanın hikayesi: Kalacak Bir Yer

Fakat durum bizden ibaret değil. BM verilerine göre 1989-2019 yılları arasındaki 30 yılda 270 milyonun üzerinde insan vatanından başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Bu rakam günümüzde hızla artarak devam ediyor.

10 yılı aşkın süredir sanat alanında uluslararası çapta faaliyet gösteren yapımcı Okan Yahşi, "Kalacak Bir Yer / A Place to Stay" ile ilk film çalışmasına imza atmak üzere… Filmin senaryosu; önemli senarist ve yönetmenlerinden biri olan, iki farklı filmiyle Sundance Film Festivali (A.B.D.) ve Altın Portakal ödüllerine layık görülmüş Raşit Çelikezer'e emanet… Proje koordinatörlüğü görevini Gülçin Mete üstlenirken Proje danışmanı Volkan Müderrisoğlu.

Kültür Bakanlığı'nın ve çekimlerin yapılacağı Gaziantep B.B.'si desteği ile gerçekleştirilecek filmin konusu göç üzerine. Hiçbir suçu olmamasına rağmen ailesini ve sevdiklerini kaybettikten sonra hayata yeniden başlayabilmek için göç eden yüzlerce masum çocuğun, gencin, eğitimli insanın, kadın ve yaşlıların gerçek hikayelerinden kurgulandı.

Normal şartlarda kısa süren bir yolculuk maalesef saklanarak, kaçarak, uzun da olsa nispeten daha güvenli yolları seçerek, kalacak bir yeri olmadan, bitkin ve aç bir şekilde haftalarca sürüyor. Tek bir amaç var; hayata tekrar başlayabilmek için kalacak güvenli bir yer.