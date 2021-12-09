Mersin Üniversitesi’nde Resim Sempozyumu başladı

Mersin Üniversitesi'nde ilk kurulan topluluklarından biri olan Plastik Sanatlar Topluluğu'nun, Topluluk Başkanı Selenay Kılıvan başkanlığında ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor küratörlüğünde düzenledikleri, 2. PSAT Sempozyumu başladı.

İlki Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde "100 Eser" projesiyle gerçekleştirilen sempozyumun ikincisiyle de üniversite birimlerinin duvarlarında orijinal resimlerin artırılması ve "sanat iyileştirir" inancıyla herkesi resim sanatıyla buluşturmak hedefleniyor.

Covid-19 nedeniyle açık havada Üniversite Konukevi önünde, "32 Eser Projesi" olarak 32 topluluk üyesinin resim çalışmalarıyla devam eden sempozyumun yan etkinlik programıyla da; panel, konferans, eğitim, film gösterimi ve müzik dinletileri ile de katılımcı üyelerin motivasyonunu güçlendirilecek.

Sempozyum, 30 Aralık 2021 tarihinde Üniversite Konukevi önündeki sergiyle sona erecek.