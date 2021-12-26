Dev performans

İSTANBUL Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda cuma günü, 'Limak Filarmoni Operanın Yıldızlarıyla' isminde nefeslerin tutulduğu, sanatseverlerin yoğun bir katılım gösterdiği özel bir konser düzenlendi. Başarılarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken ve Limak Filarmoni Orkestrası
'nın kurucularından olan Tenor Murat Karahan'ın önderliğinde gerçekleşen konserde, başarılarıyla dünyaca tanınan İtalyan Soprano Anna Pirozzi de sahneye çıktı. Gecede, konserin şefliğini ise dünyaca ünlü, ödüllü İtalyan Orkestra Şefi Francesco Ivan Ciampa
üstlendi.