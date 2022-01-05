Yeditepe Bienali’nin 2’ncisi Cuma günü başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ile düzenlenen Yeditepe Bienali bilgilendirme toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan 2. Yeditepe Bienali basın toplantısı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, Yeditepe Bienali Yönetim Kurulu Üyeleri ve 2. Yeditepe Bienali Küratörü Berkan Karpat'ın katılımlarıyla Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.



Açılış konuşmasını yapan Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin komşu kültürlerle temastaki önemine ve bu kültürleri dönüştürmedeki gücüne dikkat çekti. "Yeditepe Bienali kadim mekanlarda çerçeve içi çerçeve dışı temasıyla anlam arayışını üstlenmiştir. Bienalin ülkemizin sanat duruşunu ve sanat politikasını etkileyeceğine inanıyoruz." cümleleriyle Yeditepe Bienali'nin bu toprakların sanatına duyduğu sorumluluk bilincinin 2. Yeditepe Bienali'nde de devam ettiğini belirtti.





BU YILKİ TEMA "ÇERÇEVE İÇİ ÇERÇEVE DIŞI"



Bu yıl ikincisi düzenlenen Bienal'in küratörlüğünü, Münih'te bulunan Haus der Kunst Müzesi'nin Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat üstlendi. Bienal'in temasının "Çerçeve İçi Çerçeve Dışı" olarak belirlendiğini ifade eden Karpat, Avrupa lisanlarında 'çerçeve' kelimesine karşılık gelen kelimelerin çoğunlukla 'sınırlılık' anlamı taşıdığına dikkat çektikten sonra şöyle devam etti: "Türkçe'de çerçevenin böyle bir anlamı olduğunu söylemek zor. Esasen çerçeve, bizde 'daire'nin görece yeni bir kullanımı. Evvelce 'bir şey dairesinde' diye konuştuğumuzdaki anlamı şimdilerde çerçeveye taşımışız gi̇bi̇ görünüyor. Bu yüzden de 'çerçeve', sınırlama ve kısıtlamadan ziyade, bir ilişkiler ağına ve buna bağlı olarak bir hürleşmeye işaret ediyor."Bu bakış açısıyla yola çıkan 2. Yeditepe Bienali, sanatseverleri çerçevenin hem içine hem de dışına bakmaya, Küratör Berkan Karpat'ın ifadesiyle "içerde kaybettiklerimizi dışarıda aramanın sonuçlarına" ilişkin soruları da bir kez daha sormaya davet ediyor.



DÖRT FARKLI MEKAN



Açılış konuşmasında seçilen mekanlar konusundaki hassasiyete özellikle dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sergi mekanlarının klasikten çağdaşa kademeli olarak açılacağını ve ilk adımın da Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan restorasyonu devam eden Darüzziyafe ile atılacağını ifade etti. Nuruosmaniye Mahzen ve Yedikule Hisarı'nın da tarihi ve büyüleyici atmosferleriyle sergiye büyük değer kattığını belirten Turan, Bienal'in en genç ve dijital mekanının ise Cam Küp Galeri olacağını ifade etti. Bineal'de sergilenen eserler, tek tek bulundukları mekanlarda ziyaret edilebileceği gi̇bi, Fatih Cam Küp Galeri'de etkinliğe katılan tüm eser ve mekanlar dijital olarak da gezilebilecek.

"Çerçeve İçi Çerçeve Dışı" temasıyla yola çıkan, sanatseverleri çerçevenin hem içine hem de dışına bakmaya çağıran 2. Yeditepe Bienali, içeride kaybettiğimizi dışarıda aramanın sonuçlarına ilişkin soruları, Batı'nın anlam dünyasının çerçeve ile ilişkisini ve oluşturduğu çelişkiyi gelenekli sanatlarımızın kendi estetik ve kültür enstrümanlarıyla birlikte tartışıyor.





2. Yeditepe Bienali ufuk açıcı teması ve iddialı eserleriyle, 07 Ocak'ta restorasyonu devam eden Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe'de başlayıp, 07 Mart 2022 tarihine kadar Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Galeri'de devam edecek.