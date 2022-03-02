40 liseliden senfoni orkestrası

YAZAR Memduh Şevket Esendal, oyun yazarı ve senarist Kandemir Konduk
, oyuncu İstemi Betil
ile heykeltıraşlar İlhan Koman
ve Tankut Öktem
gibi birçok ünlü ismin eğitim gördüğü, 165 yıllık geçmişiyle en köklü eğitim kurumlarından Edirne Lisesi'nde 3 yıl önce Edirne Lisesi Eğitim Vakfı
(ELEV) Başkanı Atıl Erman ile lisenin mezunlarından Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
'nun girişimleriyle senfoni orkestrası kuruldu. Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına uzun bir ara veren orkestra, bir süre önce yeniden toplandı. Derslerin ardından bir araya gelen 40 kişilik orkestra üyeleri, enstrüman gruplarına göre ayrılarak çalışmalarını sürdürüyor. Orkestra bazen de toplu çalışıyor. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çavuş, "İlk hedefimiz büyük bir oluşumla, Edirne Lisesi'nin de kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan 2023 tarihinde Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nin geleneksel pilav gününde mezunların önüne çıkmak. Dinleyicilere güzel bir konser vermeyi planlıyoruz" dedi. Klarnet çalan 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kayınlı, "Öğretmenlerimiz, yıllardır çalmak istediğim klarneti bana öğretti. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bir daha ayrılmayacağım bir enstrüman oldu benim için" dedi. 10. sınıf öğrencisi Zeynep Işık Süren ise "Vereceğimiz konser için şimdiden çok heyecanlıyız. Çok güzel bir konser hazırlıyoruz" diye konuştu. 12. sınıf öğrencisi Onur Akgün, orkestra çalışmalarında keman çalmayı öğrendiğini belirterek, "Bu imkânlar bize sunulduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.