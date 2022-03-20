AKM’de Çanakkale türküleri seslendirildi

İSTANBUL Tarihi Türk Müzik Topluluğu
önceki akşam AKM'de Çanakkale Destanı
adlı konserle müzikseverlerin karşısına çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Özata Ayan
'ın hazırladığı barkovizyon gösterisini seyirciyle buluşturan Çanakkale Destanı'nda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
'nun tüm birimleri bu görkemli anlatı için bir araya geldi. Marşlar, türküler, ilahiler, ağıtlar, şarkılar ve şiirlerle devam eden konser, Çanakkale Destanı'nın seyrini anlatan bir repertuvar ile müzikseverlere duygusal bir akşam yaşattı.