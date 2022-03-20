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Giriş Tarihi: 20.3.2022

AKM’de Çanakkale türküleri seslendirildi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
AKM’de Çanakkale türküleri seslendirildi
İSTANBUL Tarihi Türk Müzik Topluluğu önceki akşam AKM'de Çanakkale Destanı adlı konserle müzikseverlerin karşısına çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Özata Ayan'ın hazırladığı barkovizyon gösterisini seyirciyle buluşturan Çanakkale Destanı'nda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun tüm birimleri bu görkemli anlatı için bir araya geldi. Marşlar, türküler, ilahiler, ağıtlar, şarkılar ve şiirlerle devam eden konser, Çanakkale Destanı'nın seyrini anlatan bir repertuvar ile müzikseverlere duygusal bir akşam yaşattı.
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AKM’de Çanakkale türküleri seslendirildi
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