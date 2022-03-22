Ankara'da semte adını veren bina "tarih" kokuyor

Osmanlı ve İstiklal Savaşı dönemlerinde büyük öneme sahip tarihi yapı şu an seymen yetiştirmek için Ankara Kulübü Derneği'ne tahsis edildi. Köşkün hikayesini, Genel Başkan Dr. Metin Özaslan SABAH'a anlattı.
ANKARA'YI SUYLA BULUŞTURAN PAŞA
"1880'lerin başında Abidin Paşa Ankara Valisi iken yazlık köşk olarak burayı yaptırıyor. Köşkün yapılacağı yere karar vermek için Ankara'nın çeşitli bölgelerine ciğer asılıyor. Köşk serin bir yerde olsun ki paşa rahat etsin diye. Rivayet odur ki ciğer en son bu noktada bozuluyor ve köşk buraya yapılıyor. O dönem devlet teşkilatının, bürokrasinin zor zamanları... Atanan valiler çok hızlı değişiyor ama Abidin Paşa Ankara'da 7 yıl hizmet veriyor. Önemli işlere imza atıyor. Roma döneminde Elmadağ Kıbrıs Kanyonu'ndan su getirip çeşmeler yaptırıyor. Şehri suyla tekrar buluşturuyor. Abidin Paşa kışın Ankara içinde, yazın sıcak aylarda buraya geliyor. Devlet işlerini buradan takip ediyor. Gelen heyetleri burada ağırlayıp toplantılar yapıyor."
ATATÜRK GENÇ SUBAYLARA SESLENİYOR
Köşk, 1 Temmuz 1920 tarihinde resmi adıyla "Zabit Namzetleri Talimgâhı" olarak Milli Mücadele ordusuna subay yetiştirmek üzere hizmete giriyor. Subayların diploma törenine Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Refet Bele ve Kazım İnanç ve bazı milletvekilleri katılıyor. Atatürk, Harbiyelilere şu tarihi konuşmayı yapıyor:
"Harbiyeliler! Savaş ve yenilgi acıları içinde büyüdünüz. Milletinizin kurtuluş mücadelesine katılmak için bin bir zorluk içinde Ankara'ya geldiniz. Bunca yorucu bir eğitimden geçtiniz. Ne çocukluğunuzu bildiniz, ne gençliğinizi yaşadınız. Birkaç gün sonra da çok sert bir savaşa katılacak, gerekirse canınızı feda edeceksiniz. Biliniz ki gelecek nesiller bu fedakârlıklar sayesinde, medeni âlemde, eşit haklara sahip, bağımsız bir milletin, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür çocukları olarak yaşayacaklardır. Size söz veriyorum!"
KURTULUŞ MÜCADELESİNİN TARİHİ YAPISI
"Anadolu'da, İstanbul'da yurdun birçok yerinde askeri idadiler var ama buralar işgal ediliyor. O yüzden subay ve subay adayları milli mücadele döneminde Abidin Paşa köşküne resmi adıyla Zabit Namzetleri Talimgâhı'na geliyorlar. Çadırlarda kalıyorlar. Köşk, harp okulu işlevi görüyor. Gençler, kısa ve yoğun süren eğitimlerin ardından cepheye gönderiliyor. Subayların önemli bir bölümü şehit oluyor. Binanın bu yüzden manevi bir yönü de var. Nitekim Abidin Paşa Köşkü, Ankara tarihi açısından önemli bir yapı olduğu gibi, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde de son derece önemlidir."
SEYMEN VE BACIEREN YETİŞTİRİLİYOR
"Milli mücadelede ve Cumhuriyet döneminin başlarında ordumuza 'Teğmen' yetiştiren bu tarihi binada, günümüzde Ankara'nın en köklü geleneğinin temsilcisi olan ve adeta Atatürk'le, Milli Mücadeleyle özdeşleşmiş 'Seymenler' yetiştiriliyor. Bacıeren (Ankara Kadın Oyunları Ekibi) çalışmaları da oluyor. Bacıerenler de tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Dünyada modern saiklerle kurulmuş ilk kadın örgütlenmesidir, savaşçı kadınlardır. Köşkte o dönemden kalma eşyalar da var ve yapılacak çalışmanın ardından köşkün üst katı müze olarak kullanılacak. Halk ücretsiz bir şekilde köşkü gezebiliyor. Müze açıldığında müzeyi de ziyaret edebilecek."