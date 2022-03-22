Ankara'da semte adını veren bina "tarih" kokuyor





ATATÜRK GENÇ SUBAYLARA SESLENİYOR



Köşk, 1 Temmuz 1920 tarihinde resmi adıyla "Zabit Namzetleri Talimgâhı" olarak Milli Mücadele ordusuna subay yetiştirmek üzere hizmete giriyor. Subayların diploma törenine Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Refet Bele ve Kazım İnanç ve bazı milletvekilleri katılıyor. Atatürk, Harbiyelilere şu tarihi konuşmayı yapıyor:



"Harbiyeliler! Savaş ve yenilgi acıları içinde büyüdünüz. Milletinizin kurtuluş mücadelesine katılmak için bin bir zorluk içinde Ankara'ya geldiniz. Bunca yorucu bir eğitimden geçtiniz. Ne çocukluğunuzu bildiniz, ne gençliğinizi yaşadınız. Birkaç gün sonra da çok sert bir savaşa katılacak, gerekirse canınızı feda edeceksiniz. Biliniz ki gelecek nesiller bu fedakârlıklar sayesinde, medeni âlemde, eşit haklara sahip, bağımsız bir milletin, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür çocukları olarak yaşayacaklardır. Size söz veriyorum!"



KURTULUŞ MÜCADELESİNİN TARİHİ YAPISI



"Anadolu'da, İstanbul'da yurdun birçok yerinde askeri idadiler var ama buralar işgal ediliyor. O yüzden subay ve subay adayları milli mücadele döneminde Abidin Paşa köşküne resmi adıyla Zabit Namzetleri Talimgâhı'na geliyorlar. Çadırlarda kalıyorlar. Köşk, harp okulu işlevi görüyor. Gençler, kısa ve yoğun süren eğitimlerin ardından cepheye gönderiliyor. Subayların önemli bir bölümü şehit oluyor. Binanın bu yüzden manevi bir yönü de var. Nitekim Abidin Paşa Köşkü, Ankara tarihi açısından önemli bir yapı olduğu gibi, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde de son derece önemlidir."