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Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:05

Gülsin Onay MDOB sahnesinde

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gülsin Onay MDOB sahnesinde

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Opera Sahnesi’nde “Gülsin Onay” konserini sahneleyecek.

"Harika Çocuk" ünvanı ile başladığı müzik yaşamını dünyanın önemli orkestraları ve şefleri ile çalışmalar yaparak sürdüren, besteci Ahmet Adnan Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanıtılan Devlet Sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti Gülsin Onay yeniden Mersin'de.

MDOB orkestrasının şefliğini Naci Özgüç'ün yaptığı konser iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Frederic Chopin Piyano Konçertosu No:2 Fa Minor; ikinci bölümde ise Ludwig Van Beethoven Senfoni No:7 La Majör yer alıyor.

Konzertmeister Marina Kvlividze'nin yer aldığı "Gülsin Onay" konseri 26 Mart 2022 Cumartesi saat 20:00'da Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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Gülsin Onay MDOB sahnesinde
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