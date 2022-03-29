Kitapseverler CNR’da buluşuyor

Uluslararası CNR Kitap Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 8'nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda 300'ün üzerinde yayınevi ve 550'yi aşkın marka yer aldı. Okurların merakla beklediği Türkiye'nin kitap fuarı haline dönüşen CNR Kitap Fuarı, Turkuvaz Yayın ve birçok yayınevinin katılımı ile gerçekleşiyor. İstanbul ve çevresinin en değerli ve en büyük kültür etkinliği olarak 15 bin metrekare alanda düzenlenen CNR Kitap Fuarı'na 500 binin üzerinde kitapseverin gelmesi bekleniyor.

FUARIN BU YILKİ MOTTOSU 'HAYALLERİNİ KEŞFET'

Fuarda okuyucuya ulaşan her kitapla yeni hayal dünyasının kapılarını aralayacak olan fuarın bu yıl ki mottosu 'hayallerini keşfet' oldu. Fuarı ziyaret edecek kitapseverler sevdikleri yazarların kaleminden çıkan eserlerde kendi hayallerini keşfetme fırsatı yakalayacak. Okuyucular, çok sayıda yazarın katılacağı imza günleriyle yazarlarla tanışma olanağı bulacak.

DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ CNR KİTAP FUARI'NDA

Fuarda yeterli imkanlara sahip olmayan köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılmak üzere 'kitap bağışı kampanyası' düzenlenecek. Dayanışmanın en güzel örneğinin yaşanacağı fuarda, fuar süresince sürecek olan kitap bağışı kampanyası çocukların hem kültürel gelişimine hem de yüzlerindeki tebessüme katkı sağlayacak.

500 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 350'den fazla etkinlik gerçekleştirileceği İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan CNR Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler, 650'nin üzerinde yazarla imza günlerinde tanışma fırsatı bulacaklar. Fuarda, hikâyeden romana, şiirden sınav hazırlığına kadar farklı içerikte pek çok kitabın görücüye çıkacak. Binlerce metrekarelik alanda kitap tutkunlarına ev sahipliği yapacak olan fuarı, 3 Nisan'a kadar binlerce kitapseverler ziyaret edecek.