’Remedy For The Soul’ izleyicilerle buluştu

Birbirinden bağımsız sanatçıların eserlerinin bir araya geldiği sergide, bambaşka aktarım şekilleri bir bütün içinde bize tek bir cümleyi anlatmaya çalışıyor, Remedy For The Soul.

Sergi, sanatçının eseriyle anlatmak ve aktarmak istediği düşüncelerin yanı sıra üretim sürecinde kendi dünyasına yaptığı yolculuğa da odaklanıyor. Henüz üretim aşamasında olan eserin bu süreç sırasında gelişen ya da gelişmeyen tüm duygularıyla beraber aslında bir şekilde uygulamaya yansımasını izleyiciye açıkça sunuyor.

Sanatçının üretirken belki de farketmediği iç dünyasının yansımalarını, eser finalde bağımsız olarak hem yaratıcısı olan sanatçıya hem izleyicisine dürüstçe, tüm netliğiyle aktarıyor. İlk fikrin oluştuğu yaratım sürecinden, izleyicinin karşısına çıkan eserin sergilenme sürecine kadar aslında hepimiz için karşılaşılan tanıdık hisler, bu noktada devreye giriyor. Sanatçı eserinin ortaya çıkmasının çözümünü ararken, eserde gün yüzüne çıkmak için kendi çaresini arıyor. Tüm bu duygular eserin hangi teknik ve malzemeyle üretildiğinin önüne geçip, eserin kendi benliğiyle aktarmak istediği çareyi bizlere sunuyor.

Her sanatçı farklı farklı dışavurumlarla kendi çözümlemelerini somutlaştırırken, eserlerde izleyicisinin kendi çözümlemelerinde ortak nokta bulma arayışına giriyor. Tüm bunlar eserin aslında fiziksel olarak henüz ortaya çıkmadan önce de varolduğunu, bir noktada birinin şifası için bir gün varolabileceği olasılığını da ihtimallendiriyor. Eserin, bazen hissettirdiği bir duygu, bazen sadece videonun tek bir karesi, bazen sadece bir renk, bazen ise sadece bir heykelin bir açıdan bize bakışı, onu üreten sanatçısı ve karşılaştığı diğer insanlardan da öte bir his olarak görünmez yeni bir eser gibi aramıza dahil olabiliyor.

Şifa kendiliğinden geldiğinde ya da arayıp bulduğumuzda, üzerimizde geliştirdiği düşüncelerle geriye dönüp bakıldığında, aslında geçmişte elde etmiş olabileceğimiz bir çözüm olarak gelecekte de kendini farkettirebiliyor. Her şeyin bir zamanı ve her şeyin bir bağlantısı olabileceği düşüncesi farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bazen hepsi bir arada tek parça, bazen paramparça da olsa aslında hepsi bir. Hepsi kolektif düşüncenin özünden bir çare olarak kopup karşımıza çıkıyor.

Kimi düşünce durağan halde, kimi hareket halinde, kimi görülmeyi bekleyen bir noktasıyla kendisini sessizce saklarken, kimi eserde karşılaştığımız anda bizlere kendi kelimelerini bağırıyor. Bazı duygular ve fikirler sadece bir çizgi olarak kendisini eserde var edebilirken, bazıları üçüncü boyuta taşıyor. Bazıları yerinde duramayıp hareketlenerek, bazılarını bizlere sadece bir ses olarak bir his yarattırma düşüncesine kapılıyor. Günün sonunda hepimiz için tek bir odak noktası oluşuyor. Eserin, kişilerden ve yorumlardan bağımsız olarak kendi benliğiyle, kendi ruhunun bir çözümü, bir çaresi, bir şifası.

Remedy For The Soul'da buluşan işlerin her biri bizlere kendisini göstermek, iç dünyamızda kendi şifalarımızı beraberce bulma olasılığını aktarmaya çabalıyor. Ruhun yolculuğunun sonsuzluğu, eserlerin varolmadan önceki geçmişi, karşımıza çıktığı bugünü ve biz algılamaya devam ettikçe sunduğu geleceğiyle hafızalarımızla örtüşmeye çalışıyor.

Zamanın her şeyin şifası ve yanıtı olduğu yolculuğumuzda, Remedy For The Soul sergisinde karşılacağınız eserlerin kendi ışığını gösterebilmesi ve bizlerin yoluna ışık tutabilmesi öngörüsüyle...

Vision Art Platform'un Akaretler No:35'teki binasında galeri mekanının 3 katına yayılan sergi, 13 Kasım'a kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.