Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri 28 Şubat’ın cesur kalemi Yaşar Kaplan'a veda
Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:24 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:25

28 Şubat’ın cesur kalemi Yaşar Kaplan'a veda

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
28 Şubat’ın cesur kalemi Yaşar Kaplan’a veda

Tedavisine Türkiye’de devam etme hazırlığı içindeyken Almanya’da vefat eden İslami edebiyatın öncü isimlerinden Yaşar Kaplan, Ankara’da Hacı Bayram Veli Camisinde cenaze töreninin ardından Tacettin Dergahına defnedildi. Almanya'da vefat eden fikir adamı, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, 28 Şubat döneminde hakkında açılan davalardan dolayı Almanya’ya gitmek zorunda kalmış ve ülkesini özlediğini her fırsatta dile getiriyordu.

İslami edebiyatın öncü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Geçmişte düşünceleriyle önemli bir kitleye hitap eden Kaplan, 28 Şubat döneminde hakkında açılan davalardan dolayı 1999 yılında Almanya'ya gitmişti. Son zamanlarda ülkesine dönme hazırlıkları içinde olan yazar, 20'ye yakın eserini ve yayınlanmamış notlarını bırakarak ülkesinden uzakta hayata veda etti.

3 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Yaşar Kaplan, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü. Diyanet İşleri Başkanlığı, İller Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Mila Haber Ajansı'nda Yazı İşleri Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda tercümanlık görevlerinde bulunan Kaplan, dört ayrı eserinden dolayı yargılandı. Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle 3 yıla yakın cezaevinde kaldı.

BİRÇOK EDEBİYATÇI KAZANDIRDI

Seksenli yılların öncü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, hikaye, deneme ve eleştiri yazılarını kendi adı ve müstear imzalarla çeşitli dergilerde yayımladı. İslami cenahtan birçok edebiyatçının yayın dünyasına girmesine vesile oldu.

DEVLET ERKANI YALNIZ BIRAKMADI

Yaşar Kaplan'ın cenazesi Ankara'ya getirilmesinin ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan namazın ardından Taceddin Dergâhı Haziresi'ne defnedildi. Devlet erkanı Yaşar'ın ailesi yalnız bırakmadı. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay katıldı.

Yazar Yaşar Kaplan, 71 yaşında hayatını kaybetti

ARKADAŞINA GÖNDER
28 Şubat’ın cesur kalemi Yaşar Kaplan'a veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA