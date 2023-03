Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali Bursa’da başladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'da düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali önceki akşam 10. kez perde açtı. Festival; Sabahattin Ali'nin yazdığı, Nilbanu Engindeniz'in oyunlaştırdığı, Uğur Çınar'ın yönettiği Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı 'Kürk Mantolu Madonna' adlı oyun ile Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde başladı. Başlangıcından bugüne on beş ülkenin katılım sağlayarak 101 oyunun sahnelendiği, 190 temsilin gerçekleştiği ve 39 bin 650 seyircinin ağırlandığı festivalde bu yıl; 18 Mart'a kadar Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Yunanistan olmak üzere Türkiye'den beş, yurt dışından altı, toplamda on bir farklı oyunla on beş temsil seyircinin beğenisine sunulacak.