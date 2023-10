Belediye binasından mozaik müzesi çıktı

İstanbul'un zengin kültürel mirasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Zeytinburnu Mozaik Müzesi de bu kültürel mirasın sergilendiği müzeler arasındaki yerini aldı. Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nin restorasyon sürecinde keşfedilen Roma ve Bizans dönemine ait mozaiğin yer aldığı Zeytinburnu Mozaik Müzesi dün gerçekleştirilen törenle açıldı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat'ta gerçekleştirilen törene TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda davetli katıldı.Açılışta Zeytinburnu Mozaik Müzesi'nin yanı sıra Fahreddin Paşa, Medine Müdafii Müzesi ve Mozaik Kafe Restoran'ın açılışı töreni de gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu ülkenin üzerinde tarihe mal olmuş yirmi dört büyük medeniyetin geçtiğini biliyoruz ve hemen hemen ülkemizin her şehrinde, her yerinde bu geçmiş medeniyetlerin izlerini bulmak mümkün. Bu şehrin neresinde bir kazı yaparsanız herhangi bir şekilde önünüze tarihi bir yapıtın çıkması olağan işlerden biridir. Zeytinburnu'nda tesadüfen yapılan bir kazı sonucu bulunan mükemmel bir mozaiğin ve eşzamanlı olarak çok önemli bir lahdin ortaya çıkarılmış olması Zeytinburnu ve İstanbul için büyük bir şans" dedi.Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, müzenin 19. yüzyılda askeri fabrika işçileri için hastane olarak inşa edilen binada açıldığına dikkat çekerek, "1984'te Zeytinburnu Belediye Başkanlık binası olarak hizmet vermeye başlamış. Belediyemiz yeni binasına taşınınca kültürel restorasyon hamlesinin bir parçası olarak bu bina da restore edildi. Çalışmalar sırasında zeminde mozaikler bulundu. Müzemizin İstanbul'un kültür turizmi için yeni bir soluk olacağına inanıyoruz" diye konuştu.KAZLIÇEŞME Sanat Galerisi binası olarak hizmet veren eski Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası'nda 2015'te başlayan restorasyon çalışmaları sırasında Geç Roma–Erken Bizans dönemine ait mozaik yapısı keşfedildi. 2021'de alanda bir sandık tipi mezar, mermer bir lahit ve iskeletler bulundu. TÜBİTAK incelemelerine göre lahit mezarda bulunan 2 iskeletin birinin 1750, diğerinin ise 1775 yıllık olduğu belirtildi. İstanbul'un tarihi için yeni bir tanık olmak üzere koruma altına alınan mekân, müzeye dönüştürüldü.