CSO Ada Ankara, kasımda da dolu dolu

Kasım ayı programları kapsamında ilk olarak 2 Kasım Perşembe günü Nedyalko Nedyalkov Ensemble sahne alacak. Saat 20.00'da Ana Salon'da gerçekleştirilecek olan konserde Bulgaristan'ın 7 farklı bölgesinden birbirinden güzel şarkılar ve enstrümantal parçalar sunulacak. Aynı gün ve aynı saatte Feryal Başel Tüzün ise solo performansını Mavi Salon'da sergileyecek.

4 Kasım Cumartesi günü Katalan müzisyen Joan Segui Mercadal, Tarihi Salon'da sahneye çıkacak. Saat 20.00'da başlayacak konserde ünlü org virtüözü, solo performansı ile dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak. Aynı gün saat 15.00'da ise Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye'deki ilk bebek ve çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu olan BabyConcerts, Mavi Salon'da renkli bir etkinliğe imza atarak Cumhuriyet'in yeni asrını kutlayacak.

6 Kasım Pazartesi günü Mavi Salon'da "CSO Sanatçıları ile Pazartesi Pazartesi Konserleri" devam edecek. CSO'nun Orkestra Akademik Başkent ile vereceği ortak konser saat 20.00'da başlayacak. 8 Kasım Çarşamba günü ise Ana Salon'da caz rüzgarı esecek. Saat 20.00'da sahneye çıkacak olan dünyaca ünlü alto/soprano-saksafoncularından Kenny Garrett, unutulmaz bir performansa imza atacak.

8 Kasım saat 20.00'da sahneye çıkacak bir diğer isim ise lirik pop dalında başarılı çalışmalara imza atan Ceren Gündoğdu olacak. Naif ses ve yorumuyla tanınan sanatçı, Mavi Salon'da konser verecek. Mavi Salon'da aynı gün saat 15.00'da ise Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirilecek. 9 Kasım Perşembe günü Uluslararası Orkestralar Serisi devam edecek. 9 Kasım Perşembe günü Ana Salon'da İngiliz topluluk The Orchestra of The Age of Enlightenment performansını sergileyecek. Konser saat 20.00'da başlayacak.

10 Kasım'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Atatürk'ü anma haftası kapsamında özel bir konser verilecek. Program, Ana Salon'da saat 20.00'da başlayacak. Aynı gün ve aynı saatte Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise Tarihi Salon'da sahne alacak. Programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar şarkılar seslendirilecek.

11 Kasım Cumartesi günü çocuklar için Çocuk Edebiyatı Atölyesi kapılarını açacak. Program saat 13.00 ve 15.00'da Fuaye'de olacak. Renkli programın biletleri ise şimdiden tükendi. Aynı gün saat 20.00'da ise Kore-Türkiye Dostluk Konseri verilecek. Konser, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atfedilecek. Program Tarihi Salon'da saat 20.00'da başlayacak.

12 Kasım Pazar günü Ankara'da blues serisi devam edecek. Ünlü kadın gitarist Ana Popovic, yeni albümü "Power" turnesi kapsamında saat 20.00'da Ana Salon'da performansını sergileyecek. Pazar günü Mavi Salon'da ise Lagom Quartet, yaylı dörtlü repertuvarındaki iki önemli başyapıt olan Debussy'nin Sol minör (Op.10) ve Mendelsshohn'un Fa minör No.6 (Op.80) seslendirecek. Konser saat 20.00'da başlayacak.

13 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye-İsviçre Konseri için sahne alacak. Konser Ana Salon'da, saat 20.00'da gerçekleştirilecek. "CSO Sanatçıları İle Pazartesi Konserleri" kapsamında Klarinet Dörtülüsü de Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşacak. Bu konserin başlama saati de 20.00 olarak açıklandı.



14 Kasım Salı günü caz serisi Ana Salon'da devam edecek. Saat 20.00'da konser verecek olan Grammy ödüllü Yellowjackets, başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 15 Kasım'da ise Queensrÿche'ın efsanevi vokali Geoff Tate, CSO Ada Ankara'da olacak. Konser, Saat 20.00'da Ana Salon'da gerçekleştirilecek. 17 Kasım'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ilyich Rivas şefliğinde ve Svetlin Roussev keman performansıyla saat 20.00'da CSO ADA Ankara Ana Salon'da dinleyicilerle buluşacak.

17 Kasım'da Nida Ateş de sevenleriyle Mavi Salon'da buluşacak. Geleneksel müzik serisi kapsamındaki konser, saat 20.00'da başlayacak. 20 Kasım Pazartesi günü ise Mavi Salon'da "CSO Sanatçıları İle Pazartesi Konserleri" devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, saat 20.00'da, Cemi'i Can Deliorman şefliğinde muhteşem bir konser verecek.

21 Kasım Salı Günü Ana Salon'da Mark Guiliana fırtınası esecek. Caz dünyasının marka ismi, başkentlilerle saat 20.00'da bir araya gelecek. 22 Kasım'da ise CSO Ada Ankara'da Avrupa'nın önde gelen oda orkestralarından Franz Liszt Chamber Orchestra ağırlanacak. 60'ıncı kuruluş yılını kutlayan ünlü topluluk, saat 20.00'da Ana Salon'da sahneye çıkacak. 24 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası eşsiz bir ortak konsere imza atacak. Program, Ana Salon'da saat 20.00'da başlayacak.

24 Kasım günü saat Tarihi Salon'da ise Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Öğretmenler Günü Özel Konseri verilecek. Bu programın başlama saati de 20.00 olarak duyuruldu. 25 Kasım Cumartesi günü Reha Özcan ile Bir Garip Orhan Veli Müzikali, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Müzikal, saat 15.00 ve 20.00'da Mavi Salon'da gerçekleştirilecek. Dünya müziği serisi kapsamında aynı gün Ana Salon'da sahneye çıkacak isim ise Mayra Andrade olacak. Başarılı sanatçının konseri saat 20.00'da başlayacak.

25 Kasım'da öne çıkan bir diğer etkinlik de Kilim Atölyesi olacak. Atölyede çocuklar yaratıcılık, motor becerileri, iletişim kurma becerisi gibi birçok kazanımı da elde edecek. Atölye çalışmaları saat 13.00 ve 15.00'da Fuaye'de yapılacak. 27 Kası Pazartesi günü Mavi Salon'da "CSO Sanatçıları İle Pazartesi Konserleri" devam edecek. Sanatseverleri Floransa yolculuğuna çıkaracak konser, saat 20.00'da başlayacak. 28 Kasım'da sahne Eda Baba'nın olacak. Ünlü isim, Mavi Salon'da saat 20.00'da hayranlarıyla buluşacak. Konser biletlerinin ise şimdiden tükendiği duyuruldu.

Kasım aynın son programı ise 29 Kasım Salı Günü Ana Salon'da gerçekleştirilecek. Oda müziği ve resital serisi kapsamında sahneye çıkacak olan Zaide Quartet ve Raquel Camarinha'nın konseri saat 20.00'da başlayacak.