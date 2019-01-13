Eski eşe 21 ay hapis cezası

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DörT yıl aşk yaşadığı Ender Balcı ile altı ay süren evliliğini 30 Aralık 2016'da Mudanya'da bitiren Sibel Tüzün, Balcı'nın kendisine şantaj yaptığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tüzün'ün talebi sonrası Balcı'nın; ünlü sanatçının 100 metre yakınına yaklaşmamasına, şarkıcıya karşı şiddet, tehdit, hakaret, küçük düşürücü davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verilmişti. Tüzün; eski eşinin, hakkında konulan yasaklara uymayarak kendisine mesaj atmaya devam ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu.Mesaj çıktılarını delil olarak savcılığa sunan ünlü şarkıcı, ifadesinde şunları söyledi: "Eski eşimin tavırları boşandıktan sonra değişti. Bana attığı mesajlarda çocuğumu göstermemekle ve beni öldürmekle tehdit ediyor. Attığı mesajların hepsinde küfür ve hakaret var. Huzurum kalmadı." Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonunda; Balcı hakkında 'tehdit, hakaret, şantaj ve huzur bozma' suçundan iddianame düzenlemişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Balcı'nın ifadesine başvuruldu. Balcı, "Mesajları ben attım. Pişmanım şu an olsa yapmazdım, benim için utanç verici bir durumdur" dedi. Balcı, hakaret suçundan 3 ay 3 gün, şantaj suçundan 10 ay 4 gün, tehdit suçundan 6 ay 7 gün, huzur ve sükunu bozma suçundan 2 ay 15 gün olmak üzere toplamda 21 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı.