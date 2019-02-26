İpek Açar: Kayahan’ı aldatmadım

BUGÜN NELER OLDU

Kayahan şarkılarının senfonik olarak seslendirildiği 'Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik' projesinin ikincisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Gecede İpek Açar'a ünlü tenor Murat Karahan ve Açar'ın nişanlısı Alper Kömürcü'nün kurucusu olduğu İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti. Kayahan'ın kızı Beste Açar da üç şarkıda Karahan ve Açar'la düet yaptı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Açar, "Elimizden geldiğince Kayahan'ın bıraktıklarına nefes olmaya devam ediyoruz" dedi. Gazeteciler, internet sitelerinde önceki gün "Kayahan'ı aldattı mı?" başlıkları atılan Açar'a, bu konuyla ilgili sorular da sordu. Çok üzüldüğünü söyleyen Açar, gözyaşları içinde şöyle konuştu: "Bugün çok çirkin başlıklar attılar. Bir canlı yayında Alper Bey'le ne zaman tanıştığımızı sordular. 'İyi ki Doğdun Kayahan Konseri'ni senfonik olarak yapmak istediğimi, bizi İskender Paydaş'ın 2017'nin Mart ayında tanıştırdığını söyledim. Ama 'Kayahan'ı aldattı mı?' iddialarına yanıt verdi' yazıldı. Ben ne böyle bir iddia duydum, ne böyle bir şeyle karşılaştım. Bir insanı üzmek bu kadar kolay olmamalı. Bir fazla tık için yapılmamalı. Bugün konsere elim, ayağım titreyerek geldim."