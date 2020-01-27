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Elazığ'daki deprem için seferber oldu

, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için 20 dakikada 1.375.000 TL bağış topladı. Esra Erol ile el ele verdi. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye seferber oldu!

Giriş Tarihi: 27.1.2020 20:35 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 20:38 ABONE OL
Esra Erol Elazığ'daki deprem için seferber oldu

Başarılı sunucu canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için Sms çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 BİN SMS KARŞILIĞINDA 1.375.000 TL tutarında bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.

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Esra Erol Elazığ'daki deprem için seferber oldu
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