Esra Erol Elazığ'daki deprem için seferber oldu

Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için Sms çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 BİN SMS KARŞILIĞINDA 1.375.000 TL tutarında bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.