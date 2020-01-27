Esra Erol Elazığ'daki deprem için seferber oldu

Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için 20 dakikada 1.375.000 TL bağış topladı. Esra Erol ile Türk Kızılayı el ele verdi. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye seferber oldu!
Giriş Tarihi: 27.1.2020 20:35Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 20:38ABONE OL
Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için Sms çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 BİN SMS KARŞILIĞINDA 1.375.000 TL tutarında bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.