Ünlü müzisyen Asım Ekren son yolculuğuna uğurlandı!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın damadı olan Asım Ekren, 'milli damat' olarak anılıyordu. Ekren, Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan daha sonra ayrılmıştı.
Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Ünlü müzisyen bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.
70 yaşında hayata veda eden ünlü batarist Asım Ekren son yolculuğuna uğurlandı.
ASIM EKREN KİMDİR?
Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrası'nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı'nın "Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda" pek çok müzisyen ile birlikte müzik çalışmalarıma devam etti. 2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı "Folkestra" isimli bir grup kurdu.
5 KEZ EVLENMİŞTİ
Asım Ekren, ilk evliliğini Selçuk Başar'ın kız kardeşi Asuman Başar'la yapmıştı. Çiftin bu evliliğinden dünyaya gelen Binnaz ve Mert adında iki çocuğu var. Ardından Ekren, Mari Güngörmez ile nikah masasına oturmuştu.
22 Temmuz 1985 tarihinde Başbakan Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'la evlenen Asım Ekren, 1990 tarihinde boşanmıştı. İkilinin bu birlikteliğinden Yağız ve Halil Uğur adında iki oğlu bulunuyor.
Ekren, 12 Mart 1990 tarihinde eski nişanlısı Selma Güneri ile evlenip, 1992 yılında boşanmıştı. İkili, tekrar aynı yıl nikah masasına oturmuş ancak 1994'de yine yollarını ayırmıştı.
Ünlü baterist, son olarak 1997 yılında Semra Ekren ile dünyaevine girmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise Muazzez Abacı yapmıştı.