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Giriş Tarihi: 9.5.2021 16:45 Son Güncelleme: 9.5.2021 16:46

: Kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim! ’ın eşi ikinci kez anne olmak için gün sayıyor!

Nazlı Kurbanzade: Kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim! Ali Sunal’ın eşi ikinci kez anne olmak için gün sayıyor!

Tiyatro sanatçısı 'ın eşi , samimi açıklamalarda bulundu. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Kurbanzade, "Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca kafamdakinden çok daha rahat bir anne olduğumu anladım" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Ali Sunal'ın avukat eşi Nazlı Kurbanzade, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"RAHAT BİR ANNEYİM"

Genel olarak düzenli ve programlı biri olduğunu belirten Kurbanzade, "Aslında 'Annelik ile birlikte hayatım başka bir yöne evrildi' diyemem. Çocuklu hayatta da şartlar elverdiği sürece bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca kafamdakinden çok daha rahat bir anne olduğumu anladım" diye konuştu.

"MUTLU OLACAKSA DESTEKLERİM"

Narin'in meslek seçiminde onun mutlu olacağı işi yapması için yönlendireceklerini belirten Nazlı Sunal Kurbanzade, "Ben avukatım. Avukatlık mesleği sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Eğer bu yola baş koyacaksa ve mutlu olacaksa desteklerim tabii" ifadelerini kullandı.

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"ANNELER GÜNÜ" MESAJI

MAG Dergisi'ne konuşan Kurbanzade, ayrıca, "Tüm annelerin, anne adaylarının ve kalbinde anne sevgisi taşıyan herkesin Anneler Günü'nü kutlarım" dedi.

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Nazlı Kurbanzade: Kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim! Ali Sunal’ın eşi ikinci kez anne olmak için gün sayıyor!
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